A Xunta adianta o 50% do pago das axudas para razas autóctonas galegas, ás que achega 200.000 euros

A Consellería do Medio Rural fixo efectivo o anticipo do 50 por cento da orde de axudas para o fomento das razas autóctonas galegas para as que achega un orzamento de 200.000 euros.

Segundo informa a Xunta, deste xeito os beneficiarios destas axudas cobrarán un adianto destas subvencións co fin de facilitarlles o desenvolvemento das súas actividades.

Esta liña de axudas está dotada con 200.000 euros, un 19 por cento máis que na pasada convocatoria e ten entre os seus obxectivos conservar estas razas entre a cabana gandeira de Galicia, xa que, segundo concreta a Xunta, "son un recurso xenético fundamental na prevención de ecosistemas e pastos".

Medio Rural explica tamén que se trata dunha "ferramenta útil" para a fixación da poboación no medio rural, pois incrementa a calidade, a competitividade e o valor engadido dos produtos.

Os beneficiarios das achegas --organizacións e asociacións de criadores das razas autóctonas galegas recoñecidas oficialmente para a xestión do Libro Xenealóxico destas especies-- cobrarán nos próximos días este anticipo para así cubrir os gastos derivados da creación e mantemento de libros xenealóxicos, os do local ou oficinas, computadores e material informático e o seu mantemento, actualización ou adquisición.

A Xunta lembra tamén que son subvencionables os gastos que se deriven do desenvolvemento do programa de mellora oficialmente recoñecido para a raza, no que se recollen as actividades destinadas á conservación 'in situ' da mesma.