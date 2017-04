Federación Veciñal de Vigo pide máis medios e implicación institucional ante o desafiuzamento dunha parella con 3 fillos

A Federación de Asociacións Veciñais de Vigo Eduardo Chao (Favec) pediu máis medios e implicación por parte da Xunta e do Concello olívico ante os casos desafiuzamentos, e en concreto ante o inminente desaloxo dunha parella con tres fillos menores de idade --de 15, 12 e 10 anos--, que actualmente están tutelados pola Xunta pola súa situación de vulnerabilidade.

A Federación Veciñal de Vigo pide máis medios e implicación ante un desafiuzamen | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios tras o xuízo de desafiuzamento desta familia, celebrado na mañá deste luns no Xulgado de Primeira Instancia número 14 de Vigo, a presidenta da Favec, María Pérez, volveu a solicitar que o Concello se adhira de forma "urxente" ao 'Programa de Vivendas Baleiras' da Xunta, xa que "é bo para familias e propietarios; é bo para todos".

En relación a iso, insistiu en que hai vivendas que se poderían a pór a disposición das persoas sen recursos. "Teñen que implicarse as administracións", remarcou, antes de reclamar tamén que "se axilicen as axudas" e que "urxentemente" se dote de persoal aos servizos sociais de ambas as institucións, xa que "hai saturación".

Respecto da familia axuizada este luns, cuxo desafiuzamento está datado para o próximo 25 de maio, Pérez explicou que na vista non houbo acordo entre as partes, polo que agora ten que esperar a que se notifique a sentenza para, a continuación, acreditar a súa situación de vulnerabilidade e xustificar que pediu a Risga.

Con iso, o obxectivo é que se lle dun novo prazo para pagar --actualmente a familia acumula unha débeda de 2.400 euros, equivalente a oito meses de aluguer-- ou para buscar unha nova vivenda. Entre tanto, Pérez avanzou que contactarán cos servizos sociais da Xunta e o Concello para que a familia sexa reacollida.

"O que necesitan é o bono de aluguer para poder empezar de novo e traballo para poder facer fronte á situación", recalcou a presidenta da Favec, que manifestou que a familia xa estivo a cobrar a Risga pero quitáronlla cando o pai atopou un traballo de dúas horas ao día, no que estivo entre dous e tres meses.