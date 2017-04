O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que non sexa "máis montorista que Montoro" e aproveite o límite de endebedamento "a interese cero" do fondo de facilidade financeira para reforzar a política social da comunidade.

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o dirixente socialista apuntou que son algo máis de 60 millóns de euros os que Galicia podería obter "sen comprometer a súa estabilidade financeira" e que servirían para "anticipar a cobertura das necesidades urxentes" de moitos galegos.

Esa posibilidade xa foi rexeitada por Feijóo na última sesión de control da Cámara, motivo polo cal Leiceaga sumou ás peticións realizadas naquel momento de reforzo da Risga e da atención a dependentes outras dúas cuestións: apoiar un programa de vida independente para mozas con discapacidade e aumentar as deducións fiscais para familias con fillos de menos de tres anos a cargo ata o seis anos de idade.

O primeiro dos novos asuntos, segundo os seus cálculos, suporía un investimento dun millón de euros, por uns 2,8 que bastarían para custear a segunda medida. O resto, como xa defendeu ante o pleno, permitiría incrementar a contía da Risga e reducir a lista de espera dos dependentes.

Exposto isto, o deputado socialista retou ao mandatario a aclarar se "é máis proclive á austeridade que Montoro" ou prefire "atender as necesidades sociais urxentes" que existen en Galicia. Todo iso, tras reiterar que recorrer a esa débeda non supón un desequilibrio financeiro, dados os recursos adicionais do sistema de financiamento e a "expansión" económica que se prevé.