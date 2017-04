A 'vella' Pescanova gaña un 73% menos no seu primeiro trimestre fiscal cun patrimonio neto de 2,83 millóns

A 'vella' Pescanova obtivo un resultado neto de 10.000 euros durante o seu primeiro trimestre fiscal, desde decembro de 2016 a febreiro deste ano, o que supón un descenso do 73% respecto dun ano antes, á vez que situou o seu patrimonio neto en 2,83 millóns de euros, segundo informou este luns a compañía á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Factoría de Pescanova | Fonte: Europa Press

A firma galega, que gañou 38.000 euros no primeiro trimestre fiscal dun ano antes, precisou que devanditos resultados non foron auditados.

Os ingresos do primeiro trimestre do exercicio alcanzaron os 104.000 euros, correspondentes principalmente a parte do apoio anual que a sociedade debe recibir de Nova Pescanova, en virtude dos acordos de segregación aprobados pola xunta xeral de accionistas o pasado 25 de setembro de 2015.

A compañía é desde finais de novembro de 2015, cando tivo lugar o cambio de control, unha sociedade de carteira con dous activos significativos: unha conta a cobrar a Nova Pescanova por 41,17 millóns de euros ao peche do primeiro trimestre e unha participación societaria en Nova Pescanova do 20% valorada en 2,03 millóns de euros á espera de coñecer as contas anuais auditadas de Nova Pescanova correspondentes ao exercicio 2016.

A sociedade, que saíu do concurso de acredores en maio de 2014, sinalou que á data deste informe seguían pendentes de cobro as cantidades debidas por Nova Pescanova correspondentes ao apoio anual para asesores devengado en 2016 por importe de 140.000 euros.

Durante o primeiro trimestre do exercicio 2017, Nova Pescanova anunciou unha ampliación de capital por capitalización de créditos que de levarse a cabo, diluirá o 20% da 'vella' Pescanova a menos do 2%.