A industria de sanidade e nutrición animal creceu un 8,8% en Galicia en 2016

A industria española de sanidade e nutrición animal experimentou durante 2016 un crecemento do 3,88% con respecto ao ano anterior, ata os 1.350,08 millóns de euros, informou a asociación empresarial española da Industria de Sanidade e Nutrición Animal, Veterindustria, nun comunicado. Galicia sitúase como a terceira comunidade en facturación, con 80,45 millóns de euros (8,86%).

En concreto, 908,03 millóns de euros do devandito total correspóndense co mercado nacional, o que supón un 4,76% máis, mentres que os 442,05 millóns de euros restantes proceden das exportacións, que representan "un ano máis" un terzo aproximado do mercado global do sector.

No exterior, os principais mercados dos produtos zoosanitarios españois atópanse liderados pola Unión Europea, Iberoamérica, Sueste Asiático ou o Magreb, segundo sinala a asociación.

Por comunidades autónomas, Cataluña lidera a lista de facturación cun montante que ascende a 239,54 millóns de euros, o que supón o 26,38% do total, seguida de Castela e León, onde a cifra de negocio acapara o 12,19% do total, ata os 110,69 millóns de euros.

Séguenlle Galicia con 80,45 millóns de euros (8,86%), Andalucía con 78,45 millóns de euros (8,64%), Aragón con 77,91 millóns de euros (8,58%) ou Castela A Mancha con 60,20 millóns de euros (6,63%).

Destacan tamén a rexión de Murcia con 48,49 millóns de euros (5,34%), a Comunidade de Madrid con 45,13 millóns de euros (4,97%) ou a Comunidade Foral de Navarra con 30,33 millóns de euros (3,34%).

En cambio, Cantabria con 13,53 millóns de euros (1,49%), A Rioxa con 9,90 millóns de euros (1,09%) ou o País Vasco con 9,35 millóns de euros (1,03%) ocupan os últimos lugares.

PORCINO, CANS E GATOS, Os QUE MÁIS FACTURAN

O porcino con 327,87 millóns de euros e a área de cans e gatos con 224,98 millóns de euros xunto ao vacún con 213,84 millóns de euros acaparan o mercado, xa que xuntos representan máis do 80% do total de vendas.

Destacan tamén a avicultura, que durante o ano 2016 facturou 80,92 millóns de euros, o mercado ovino/caprino cun volume de vendas de 39,33 millóns de euros en 2016, os équidos con 8,52 millóns de euros e o mercado de coellos con 5,38 millóns de euros.

Pola súa banda, a apicultura con 3,48 millóns de euros, a ornitoloxía con 1,68 millóns de euros, a acuicultura con 1,21 millóns de euros ou os animais exóticos con 0,82 millóns de euros son outras das áreas.

FARMACOLOXÍA, A MÁIS DEMANDADA

Na área de produtos, os farmacolóxicos lideran o ranking por volume de facturación, ata os 391,10 millóns de euros, o que supón un crecemento do 4,04% e o 43,07% do total do sector.

En segundo lugar sitúanse os produtos biolóxicos con 225,74 millóns de euros (+15,46%), seguido dos aditivos e premezclas que pechan o ano cun volume de negocio de 152,08 millóns de euros

(-1,94%) de crecemento e os produtos nutricionais que se manteñen sen apenas variación con 107,30 millóns de euros.

Pola súa banda, os produtos de hixiene pecuaria contabilizan unhas vendas de 31,82 millóns de euros, rexistrando un descenso do 3,84%, ata representar o 3,50% do total do sector.