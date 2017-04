O Deportivo pagará a repatriación do corpo do mozo senegalés falecido na praia do Orzán

O RC Deportivo anunciou este luns que, grazas á colaboración dos seus afeccionados e do Deportivo Cristal, reuniu 4.774,63 euros cos que pagará a repatriación do mozo senegalés Moussa Cissé, falecido o pasado luns na praia coruñesa do Orzán.

Deportivo hucha recadación senegalés Moussa Cissé | Fonte: Europa Press

A cantidade foi reunida durante o encontro deste sábado ante o Málaga en Riazor (2-0), doazóns recibidas por outras vías e nunha conta aberta para o devandito fin.

Os 4.774,63 euros recadados permiten, segundo indicou ao club a familia e o Deportivo Cristal --clube ao que pertencía--, cubrir os gastos necesarios para a repatriación a Senegal do corpo do mozo de 17 anos afogado na praia coruñesa.

"O Real Club Deportivo quere agradecer sinceramente ao deportivismo o seu xesto solidario e que, novamente, demostrase que #anosaforza -a nosa forza- nunca falla", manifestou este luns a entidade galega.