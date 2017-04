Deteñen a un mozo vigués por empuxar e zarandear á súa parella cando tentou impedirlle que levase á súa filla

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron por un delito de violencia de xénero a un veciño de 22 anos e iniciais M.A.V.G., que supostamente empuxou e zarandeou á súa parella cando tentou impedirlle que levase á filla de ambos por levar un can que ela consideraba perigoso.

Segundo informou a Policía Local, sobre as 12,30 horas deste domingo, veciños dun inmoble da zona de Balaídos alertaron de que unha muller pedía auxilio polas escaleiras, polo que unha patrulla trasladouse ata o lugar.

Alí, unha muller de 21 anos manifestou que tivera unha discusión co seu noivo --co que non convive e co que ten dous fillos-- cando el foi a buscar á súa filla de poucos meses de idade cun can que considera agresivo, polo que se negou a que levase ao bebé. Non entanto, segundo a muller, o home empuxouna contra a parede e a zarandeou para levar á nena á forza.

A patrulla trasladouse entón ao domicilio do home, quen coincidiu en que, cando foi á casa da súa parella a recoller ás súas fillas, produciuse unha discusión polo can e ela tratara de impedirlle que se fose coa nena. Ademais, engadiu que ela lle agredira, mostrando arañazos no pescozo e negróns na fronte.

Por todos estes feitos, o home foi detido como presunto autor dun delito de violencia de xénero, mentres que a nena quedou a cargo da súa avoa materna.