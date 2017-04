Teresa Búa e María Vázquez, gañadoras do primeiro premio da Mostra do Encaixe de Camariñas (A Coruña)

As deseñadoras Teresa Búa e María Vázquez fixéronse co primeiro premio da vixésimo sétima edición da Mostra do Encaixe de Camariñas (A Coruña), celebrada ao longo da pasada Semana Santa.

Segundo destaca a organización nun comunicado, a edición de 2017, clausurada na noite do domingo, volveu a ser un éxito de público ao longo do cinco días que durou o evento.

Teresa Búa e María Vázquez lograron o primeiro premio do certame de novos talentos cunha proposta masculina inspirada na película 'El quinto elemento' baixo o nome "Verde superverde".

O segundo premio recaeu na deseñadora granadina Carmen Gómez Molina e a súa colección "Asuco"; mentres que a proposta "In the park" da pontevedresa Jéssica Costas foi elixida en terceiro lugar polos membros do xurado.

Ademais, María Teresa González recibiu o premio especial do público nunha edición da Mostra do Encaixe de Camariñas que tamén contou coa presenza de grandes firmas da moda como Devota&Lomba, Noriko Hashizume, Amaya Fernández ou Ana Cabranes, entre outros.

Na clausura, a concelleira responsable da mostra, Sandra Ínsua, destacou a incorporación de novos artistas cada ano ao certame, á vez que lamentou a falta de colaboración económica por parte da Xunta para a organización do evento.