A Amtega mantén aberto o prazo de preinscrición no programa formativo AceleraTIC+

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) manterá aberto ata as 18,00 horas do próximo 24 de abril o prazo para preinscribirse no Programa AceleraTIC+, para formar a persoal directivo de empresas en aspectos crave da transformación dixital dos seus negocios.

As persoas interesadas poderán preinscribirse no seu espazo privado na web do CDTIC ou no correo electrónico cdtic@xunta.gal. De entre as solicitudes recibidas, a Amtega seleccionará a 25 directivos para asistir ás sesións formativas, que recibirán, ao completar o programa, o título 'II Programa Especializado en Transformación Dixital da Empresa'.

O programa estrutúrase en seis sesións formativas, de sete horas de duración cada unha, centradas en diferentes aspectos da transformación dixital e que se impartirán na sala 1 da Biblioteca de Galicia, na Cidade da Cultura.

O programa comezará o 4 de maio, cunha sesión que correrá a cargo de Álvaro Gómez e que levará por título 'Como competir no novo contorno tecnolóxico e social: Big data, cloud computing, app economy, Internet of things, robotización e industria 4.0'.

Posteriormente, o 11 de maio celebrarase a sesión 'Novos canles de comunicación coa clientela: Mercadotecnia dixital e redes sociais', a cargo de Javier Varela; e o día 18 de maio será a quenda de Carlos Otero e 'Estratexia de dixitalización da canle de vendas. O comercio electrónico como unha alternativa estratéxica".

As sesións continuarán o 25 de maio con 'Posicionamento en Internet', de José Alcañiz; o 1 de xuño, con 'Ferramentas de medición e análise: taller de Google Analytics', de Fernando Gómez; e 'Modelos organizativos e visión dixital. Transformación e xestión do cambio organizacional', a cargo de Pablo Castejón o 7 de xuño. Finalmente, o xoves 8 e o venres 9 de xuño serán dúas xornadas de tutoría e consultoría personalizada.