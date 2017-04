O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, saíu en respaldo do concelleiro da Coruña José Manuel Sande, quen leste mesmo luns acode a declarar como investigado polo cartel do Entroido, e deu por feito o arquivo do caso "polo seu evidente irrelevancia penal".

Tras defender "a liberdade de expresión", máis aínda nun contexto como o das festas do Entroido, o portavoz da formación rupturista incidiu en que a Xustiza "está para outras cousas" e non para "criminalizar o libre pensamento" ou a "liberdade de expresión manifestada a través dun cartel".

Así pois, o maxistrado en excedencia augurou que o caso "non acabará de ningunha outra maneira" que non sexa co arquivo das dilixencias, tendo en conta que é algo "notoriamente insignificante desde o punto de vista penal" e de que os recursos da administración de xustiza "son escasos", como proba "o atraso" na tramitación doutros moitos asuntos