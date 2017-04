O BNG insta á Xunta e Fomento a multar a Audasa polas novas retencións na AP-9 durante a Semana Santa

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, instou á Xunta e ao Ministerio de Fomento a que impoñan multas a Audasa polo seu "servizo de terceira categoría" na xestión da AP-9, que ao longo da Semana Santa volveu rexistrar retencións.

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG | Fonte: Europa Press

Este luns, a líder nacionalista reclamou tanto ao Goberno autonómico como ao central que abandonen o discurso de "titulares de boca para fóra" no que anuncian a apertura de "expendientes" á concesionaria da Autoestrada do Atlántico sen que, finalmente, cheguen a tomarse medidas contra unha empresa que recada "380.000 euros ao día" nas peaxes da AP-9.

E é que, para Pontón, as retencións rexistradas esta semana Santa son "o preludio" do que ocorrerá no verán, polo que pediu que se elabore un protocolo de actuación "con medidas claras" polo que, se as colas nas peaxes superan o quilómetro de lonxitude, Audasa veríase obrigada a "levantar as barreiras" para deixar circular o tráfico.

Devanditas peaxes, continuou, presentan "tarifas de luxo" grazas aos que a concesionaria alcanzou beneficios en 2016 de 45 millóns de euros mentres os galegos circulan pola AP-9 baixo "unhas condicións que non son de autoestrada".

Todo iso, segundo a líder frontista, converte "un viario estrutural" para Galicia en "unha rateira e un pesadelo" para os cidadáns galegos. "Hai dúas formas de estafar en Galicia: as estafas que se fan fóra da lei e as que se fan a través do BOE", apostilou.

Por tanto, Ana Pontón reclamou que Audasa rebaixe as tarifas das peaxes, especialmente nos tramos con obras, e que "recupere o 100% do persoal perdido" nos últimos anos como medida principal para evitar retencións nos puntos de cobro.

COMISIÓN DE SEGUIMENTO

Así mesmo, a líder frontista preguntouse "que pasou" coa comisión de seguimento da AP-9 acordada a finais do pasado ano polo presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, nunha reunión co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Para Pontón, esta comisión foi un "premio de consolación" logo do "vergoñento veto no Congreso" á petición da transferencia da titularidade da AP-9 acordada por todos os grupos presentes na Cámara galega a través dunha declaración institucional.

En relación a iso e tras lembrar que en devandito veto participou a "deputada por Galicia" do PP e presidenta do Congreso, Ana Pastor; Pontón indicou que, polo momento, descoñécese a actividade que leva a cabo na devandita comisión de seguimento en temas como "os descontos ou bonificacións" nas peaxes ou as "melloras na xestión" da autoestrada.

Así as cousas, Ana Pontón remarcou que o "horizonte" para conseguir un "servizo digno e áxil" na Autoestrada do Atlántico pasa por conseguir a transferencia da titularidade da AP-9 e, desta forma, pór fin á "estafa legalizada" e o "timo" que, na súa opinión, Audasa leva a cabo en Galicia.