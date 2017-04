O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pretende aprobar o Real Decreto Lei de reforma da estiba en Consello de Ministros de forma "inmediata", aínda que indicou que aínda non pode determinar se será na reunión deste venres, 21 de abril.

Porto de Valencia | Fonte: Europa Press

"É necesaria a inmediata aprobación do Real Decreto Lei porque está ao caer a segunda sentenza", indicou a referencia á nova multa que o Tribunal Superior de Xustiza da UE pode impor a España por incumprir a normativa europea co sector da estiba.

A "inminente" sanción a España suporía unha multa de 134.000 euros diarios, que se imporía por incumprir a primeira, a ditada en decembro de 2014, que supón 27.000 euros diarios, e coa que, por tanto, xa se acumula unha sanción de 23 millóns.

O ministro asegurou que en caso de aprobar a reforma antes de que se dite a segunda multa, ademais de evitar esta, non habería que pagar a primeira.

No entanto, ademais de sortear as multas e cumprir con Europa, a reconversión do sector tamén se traducirá nun incremento da produtividade dos portos do 30%, segundo destacou durante a súa intervención no 'Agora' de 'El Economista'.

De la Serna ratificou que o novo Real Decreto Lei que promoverá para a reconversión do sector de carga e descarga dos barcos, despois de que o Congreso tombase o primeiro, "colgará" un Real Decreto coa proposta de acordo de mediación sobre os aspectos laborais da reestruturación da actividade que se negociaron durante os dous últimos meses.

"Recolle os compromisos de garantía do emprego, medidas para o aumento da produtividade dos portos, e o compromiso do Goberno de conceder axudas de 120 millóns de euros para o axuste do sector", lembrou.

"ESENCIAL PARA A IMAXE DO PAÍS".

Desta forma, o ministro manifestou a súa confianza en que "esta vez", os grupos parlamentarios "actúen con responsabilidade política" e permitan así a preceptiva validación do Congreso ao Decreto Lei da reforma.

"Trátase de que o Reino de España cumpra cunha sentenza e con Europa", indicou. "É esencial para a imaxe do país", remarcou.

"Creo que hai unha unánime posición na rúa sobre a necesidade de resolver o asunto da estiba, para evitar que por manter un monopolio e unhas condicións dun colectivo xérese un custo para o peto de todos os españois", afirmou o titular de Fomento.