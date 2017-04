Investigan a un condutor que percorreu 13 quilómetros en sentido contrario pola AP-9 e deu positivo na alcoholemia

Efectivos do Destacamento de Tráfico de Ferrol procederon a investigar a un condutor de 50 anos que circulou pola autoestrada AP-9 en sentido contrario durante 13 quilómetros.

Segundo informou a Comandancia da Garda Civil da Coruña, así mesmo practicóuselle a proba de alcoholemia na que arroxou resultado positivo superior a 0,60 miligramos por litro de aire expirado.

Sobre as 5,00 horas do venres 14 de abril, un Renault Megane foi interceptado por unha patrulla da Agrupación de Tráfico da Garda Civil despois de recibir varias chamadas de alerta e percorrer uns 13 quilómetros sentido Ferrol polos carrís do sentido Cecebre da AP9-F (Cecebre-Ferrol), no termo municipal de Miño (A Coruña).

Unha vez realizadas as dilixencias e investigacións oportunas sobre o autor dese suposto delito, resultou ser un home de 50 anos de idade veciño Oleiros (A Coruña), o cal deu positivo na proba de alcoholemia ao superar os límites establecidos para consideralo delito.

Finalizadas as xestións e dilixencias, o condutor foi investigado por dous delitos contra a seguridade do tráfico por condución temeraria ao circular pola calzada destinada ao sentido contrario en autoestrada e condución baixo os efectos de bebidas alcohólicas.

As dilixencias instruídas en relación con estes feitos foron remitidas ao Xulgado de Instrución Número 2 de Betanzos.