O Centro Oceanográfico de Vigo inicia talleres científicos relacionados co estudo do mar

O Centro Oceanográfico de Vigo, do Instituto Español de Oceanografía (IEO) inicia este martes, e ata o próximo 29 de abril, un total de seis talleres científicos para que persoas de todas as idades interactúen e aprendan de maneira sinxela o funcionamento dos equipos cos que se traballa no mar.

Centro Oceanográfico de Vigo | Fonte: IEO.

Esta actividade, que se enmarca nos actos organizados con motivo do centenario do centro, denomínase 'Viaxe ao Centro do Oceanográfico', e celebrarase no Museo de Arte Contemporánea (Marco) de Vigo coa participación dos distintos grupos de investigación do Centro Oceanográfico vigués, dedicados ao estudo dos ecosistemas mariños, acuicultura ou a pesca, entre outros.

Tras a presentación oficial, que se celebrará ás 19,00 horas deste martes coa presenza de Miguel Anxo Prado, autor do cartel promocional e quen impartirá a charla 'O Mar: entre o real e o mítico', o día 19 comezarán estes talleres a modo de 'minilaboratorios', que estarán abertos en horario de mañá para colexios -previa inscrición-, e de tarde e os sábados ao público xeral.

Entre os talleres, haberá un específico de xogos, contos e manualidades para os máis pequenos; ademais, os sábados 22 e 29 de abril haberá un taller de Gyotaku para adultos -previa inscrición-. Finalmente, instalarase un 'photocall' mariño e un libro de firmas para os visitantes.