O programa de 'Vivendas Baleiras' da Xunta suma Outeiro de Rei (Lugo) e chega a 41 concellos

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, subscribiu este luns un convenio co alcalde do Concello de Outeiro de Rei (Lugo), o popular José Pardo, para adherirse ao programa de 'Vivendas Baleiras' da Administración galega, que suma 41 municipios da Comunidade.

A conselleira lembrou que con este programa trátase "de facilitar o acceso á vivenda ás familias máis necesitadas" e supón "pasar dunha serie de vivendas deshabitadas a unha bolsa de vivendas sociais" para persoas que o necesiten.

En total son 41 concellos, nove na provincia de Lugo, os que se adheriron á iniciativa, co obxectivo, concretou Ethel Vázquez, "de facer dun conxunto de vivendas desocupadas unha bolsa para o aluguer social", que como máximo será de 250 euros e onde a Xunta "blinda" aos propietarios, facéndose cargo do seguro e a asistencia xurídica.

A conselleira lamentou que a cidade de Lugo "non se sumou" a esta iniciativa, do mesmo xeito que se queixou de que outros concellos que fixeron "bandeira" contra os desafiuzamentos, como Ferrol, A Coruña ou Vigo, non se uniron ao devandito programa.

"A día de hoxe chámanos a atención que o Concello de Lugo non se adherise a este programa, sobre todo porque non supón ningún custo adicional ao consistorio e é unha oportunidade para dar solucións ás familias con máis dificultades", apuntou Ethel Vázquez.