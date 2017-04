Industria, agroalimentación, bens de luxo e servizos son "as maiores oportunidades en próximos anos" de exportacións de empresas galegas a China, segundo identificou este luns o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde.

Francisco Conde | Fonte: Europa Press

Así o expuxo Conde durante a súa intervención nunha xornada do Club Financeiro de Santiago e Audicon sobre internacionalización de empresas galegas no mercado chinés, onde observa "moitas posibilidades" nun "un enorme mercado".

Sobre este extremo, destacou que en 2016 as exportacións desde Galicia a China creceron un 15% respecto de 2015, de forma que 477 empresas realizaron vendas a este mercado por 207,5 millóns de euros.

Nesas exportacións, Conde chamou a atención sobre o crecemento do sector agroalimentario, en particular do cárnico relacionado co porcino, con aumentos "de dous díxitos".

Este ano prevese "intensificar" a presenza no país oriental, así como reforzar os esforzos en favor das pequenas e medianas empresas, "que teñen máis dificultades". Ademais, lembrou que a Xunta conta cunha oficina comercial en Shanghái.

ABRIR GALICIA A CHINA COMO LUGAR PARA INVESTIR

Xunto a isto, o conselleiro de Economía móstrase partidario "tamén de abrir" Galicia a China como "un lugar onde investir", nunha "internacionalización de dobre vía".

De tal forma, aposta por que "esa ponte entre Galicia e China cada vez sexa máis intenso", á vez que identifica o mercado chinés como "un destino moi atractivo, de calidade".

HENGQIN E OUTROS SECTORES

Neste encontro abordouse a situación da illa de Hengqin, a única zona designada polo goberno de China como plataforma para promover o comercio con países de fala hispana.

Aquí tamén se sinalan oportunidades en campos como as enerxías renovables, o turismo, as franquías e as infraestruturas de saneamento.