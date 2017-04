Sanidade asegura que a subministración das vacinas de tétano, difteria e tose ferina restablecerase o 2 de maio

A Consellería de Sanidade garantiu que o próximo 2 de maio restablecerase a subministración de vacinas de difteria e tétano tipo adulto (Td), así como de difteria, tétano e tose ferina acelular de baixa carga antigénica (dTpa).

Vacina, muller | Fonte: Europa Press

Así o informou a Consellería de Sanidade nun comunicado de prensa, no que explica que estas vacinas sufriran problemas de subministración en toda España que ocasionaron que os programas de vacinación vísense obrigados a interromper os seus calendarios e priorizar a súa utilización naqueles colectivos ou situacións de maior risco.

Neste momento, segundo indica Sanidade, "conseguiuse a subministración de doses suficientes para normalizar o seu uso" segundo as indicacións do Programa galego de vacinación e "para recaptar a todas as persoas que non puideron inmunizarse no seu momento".

A vacinación con dTpa está indicada para mulleres embarazadas e para nenos. Sanidade indica que nas gestantes continuará como ata agora, xa que "a súa inmunización considerouse prioritaria dada a gravidade da tose ferina nos lactantes".

En canto ao calendario infantil, vacinaranse os nenos segundo vaian cumprindo o seis anos e administraráselles a quinta dose desta vacina a todos os mozos que, desde maio de 2015, non a recibiron ao chegar a esta idade.

Por tanto, recibirán unha dose os nados en 2011 que cumpriron o seis anos antes de maio deste exercicio e os que os cumpriron durante 2015 e 2016 e non recibiron esta dose de recordo.

En canto á vacinación con Td, Sanidade manifestou que se administrarán dose aos nenos que "vaian cumprindo os 14 anos e aos que non a puideron recibir nestes meses pasados por falta de dispoñibilidade". Ademais, en adultos ese completará ou iniciarán pautas de persoas non vacinadas con anterioridade e administraranse dose de recordo. Ao longo de 2017 recibiranse en Galicia 69.575 dose de vacúas dTpa, nas que se investiu 1.081.752 euros.

Por último, realizarase profilaxis en caso de feridas tetaníxenas e noutras situacións de risco. Sanidade destacou que Galicia destinou 609.417 euros á adquisición de 92.800 dose de vacinas de difteria e tétano.

"NORMAL DESENVOLVEMENTO"

Sanidade resaltou que para a administración destas vacinas recoméndase pedir cita no centro de saúde, "co obxectivo de evitar problemas aos usuarios e garantir o normal desenvolvemento do sistema asistencial", segundo concreta.

Asmismo, fixo fincapé a Consellería en que "Galicia contará con doses suficientes para normalizar e uso" segundo as indicacións do Programa galego de vacinación e para recaptar a todas as persoas que non puideron inmunizar no seu momento.