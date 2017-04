A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, apelou este luns á responsabilidade de "todas as forzas parlamentarias" para a aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) e garantir a chegada do AVE a Galicia.

A conselleira Ethel Vázquez en Lugo | Fonte: Europa Press

A titular de Infraestruturas pronunciouse deste xeito este luns durante a firma do acordo polo que o Concello de Outeiro de Rei (Lugo) sumar ao programa 'Vivendas Baleiras'. O acto tivo lugar na delegación da Xunta na provincia.

Con respecto aos orzamentos do Estado en Galicia puxo o acento en que ditas contas "sitúan a Galicia como a segunda comunidade autónoma con maior investimento per capita".

Nesta liña, destacou que "se está realizando un importante esforzo en materias prioritarias, en infraestruturas como é a alta velocidade, que son máis de 400 millóns de euros que se destinan á alta velocidade en Galicia e tamén para a liña ferroviaria en Lugo".

Na mesma liña na que se manifestou no seu día o portavoz do PP no senado José Manuel Barreiro emprazando aos deputados galegos do PSOE a que aproben ditas contas para garantir a chegada do AVE, Ethel Vázquez asegurou que "para que se executen eses orzamentos o primeiro teñen que aprobarse".

"Por tanto, eu tamén me sumo a esa petición de pedir responsabilidade ás forzas políticas parlamentarias para que se aproben eses orzamentos. Non podemos executar un orzamento se non se aproba. Si que me sumo á responsabilidade política de todas forzas parlamentarias para que aproben o orzamento", sinalou.