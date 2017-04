Bombeiros de Coruña e a Axencia de Doazón de Sangue promoven unha campaña para aumentar as doazóns

Membros da Asociación Cultural e Deportiva dos Bombeiros da Coruña, en colaboración coa Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), puxeron en marcha unha campaña para impulsar as doazóns de sangue, unha taxa que nestes momentos mantense en 41 doazóns por mil habitantes en Galicia.

Presentación da campaña de doazón de sangue | Fonte: Europa Press

Sobre esta taxa, e coincidindo coa presentación do vídeo na Coruña, a directora da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López, manifestou a Europa Press que se trata dunha cifra que "custa manter". Para incrementala, apelou á "concienciación" da sociedade, pero sobre todo dos máis novos.

Respecto diso, precisou que a idade media do doante está en 46 anos e que, por iso, o obxectivo é tratar de "rexuvenecer" esta idade chegando aos máis novos a través de iniciativas como a presentada este luns.

Tamén lembrou que a Organización Mundial da Saúde (OMS) recomenda entre 40 e 60 doazóns por mil habitantes. En Galicia, estase actualmente nunhas 500 doazóns diarias. No caso concreto da cidade da Coruña, precisou que non se alcanza a taxa recomendada xa que se sitúa en 39 doantes por mil habitantes.

CAMPAÑA INFORMATIVA

Do vídeo, precisou que estará dispoñible o mércores e que se poderá visualizar a través das redes sociais, pero tamén na páxina da Consellería de Sanidade, en cuxa sede na cidade herculina tivo lugar a presentación.

Sobre esta iniciativa, o portavoz dos bombeiros, Francisco Rodríguez apelou á necesidade de axudar a persoas con problemas de saúde doando sangue. Tamén dixo que a súa asociación busca "colaborar cos milleiros de pacientes que cada ano teñen que ser atendidos nos hospitais galegos" e que precisan sangue.

Para iso, promoverán, ademais do vídeo, no que colaboraron máis de 52 persoas, unha campaña informativa cunha unidade móbil que estará este venres no Obelisco, en horario de mañá e tarde.

Tamén o Basquet Coruña regalará dúas entradas do partido de baloncesto do venres 28 de abril ás persoas que acudan a doar ás unidades móbiles desprazadas na comarca coruñesa e ao local de doazón do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac).