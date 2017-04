Villares resta importancia ás críticas e lembra que todas as correntes están integradas no Consello das Mareas

O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, restou importancia este luns ás críticas sobre a falta de integración na coordinadora do partido rupturista, tendo en conta que -como dixo- todas as correntes están representadas no Consello das Mareas.

Preguntado en rolda de prensa sobre as palabras do alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, sobre o "risco" que implica a falta de consenso na dirección da formación, Luís Villares respondeu que "o único risco" que existe na política actual é para o PP, pois En Marea está "a disputarlle a hexemonía".

"O resto de cuestións non está en risco. A articulación nun momento concreto dunha maioría ou outra dentro dunha dirección non ten caracter estratéxico nos seus efectos", reflexionou, á vez que sinalou que o Consello das Mareas tamén é un órgano de dirección.

Ao fío diso, o maxistrado en excedencia aseverou que o traballo dentro do Consello das Mareas "quere ser sempre participado e consensuado" e que, por ese motivo, xa se están "tendendo pontes" para que esa circunstancia poida darse. "Desde o primeiro momento", salientou Villares.