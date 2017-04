SOS Xustiza denunciou que o Goberno, "con nocturnidade e aleivosía", continúa "coa privatización do rexistro civil" e deu "outro machadazo á Xustiza" ao publicar o sábado de Semana Santa no BOE unha encomenda pola que pagará "outros dous millóns de euros aos rexistradores da propiedade para tramitar os expedientes de nacionalidade" do primeiro semestre de 2015.

Tal e como manifestou a plataforma, a resolución argumenta que "persisten as causas excepcionais provocada pola escaseza de medios técnicos e humanos cos que conta o Ministerio" para afrontar a dita tramitación, que "xa dera orixe no seu día a outra encomenda por valor de catro millóns de euros".

"É evidente a falta de vontade do Goberno de dotarse dos devanditos medios, xa que se investise desde entón este seis millóns de euros en dotar da infraestrutura e os medios necesarios non habería lugar a esta privatización dun servizo público", remarcou, insistindo en que "é inxustificable que o Goberno regale dous millóns de euros".

Na mesma liña, a presidenta de SOS Xustiza, Yolanda Aguiar, que reiterou que esta situación será "absolutamente gravosa para os petos dos cidadáns", alertou do "risco" para a protección de datos de carácter persoal que supón que os datos dos cidadáns estean en mans de persoal contratado e non de funcionarios públicos.

Finalmente, criticou que os estranxeiros deben pagar máis de 300 euros para a tramitación dun expediente que era gratuíto no rexistro Civil. "Trátase dun efecto disuasorio; e a situación verase agravada a partir do mes de xullo, cando estes trámites sexan exclusivamente telemáticos", augurou.