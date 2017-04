O PPdeG atribúe as retencións na AP-9 ás obras e di que o anterior Goberno non impuxo sancións por atascos

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, atribuíu as retencións en certos puntos da AP-9 durante os festivos de Semana Santa á existencia de obras, como o desdobramento na ponte de Rande aprobado polo Goberno de José Luís Rodríguez Zapatero a través dun convenio con Audasa que non establecía sancións por atascos.

Pedro Puy | Fonte: Europa Press

"As conxestións non se contemplaron", incidiu, á vez que expresou o seu desexo de que as obras "terminen pronto" para que esa vía poida seguir "dando un servizo óptimo".

Pero máis aló diso, ao ser preguntado en rolda de prensa sobre as colas que adoitan formarse nas peaxes da AP-9 durante períodos vacacionais, Puy Fraga lembrou que a Xunta "xa se queixou" o verán pasado por ese motivo.

Con todo, non obviou que "todos" sufrimos tráfico "ao entrar ou saír dunha praia", independentemente de que a circulación sexa por autoestrada ou por unha vía de peaxe na sombra.

Destas cuestións falou o mesmo día que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, instou á Xunta e ao Ministerio de Fomento a multar a Audasa polas novas retencións na Autoestrada do Atlántico rexistradas durante a Semana Santa e que ve "o preludio" do que volverá ocorrer durante os meses estivais.

TRASPASO DA AP-9

En paralelo, o dirixente popular deu conta de que esta semana comezará a traballar o relatorio sobre a petición de traspaso da AP-9, un texto que se remitirá a Madrid tras retirarlle todas as cuestións que xustificaron a súa veto no Congreso o pasado mes de decembro.

Devandito isto, lembrou que a eventual aprobación desta reclamación no Congreso "non implica" que se vaian a suprimir as peaxes desa autoestrada, senón que a xestión da infraestrutura farase desde a administración galega.

Outro asunto que comezará a abordar o Parlamento de Galicia é o pacto autonómico contra a violencia de xénero, a fin de "adaptar a normativa á realidade social e cultural" desta comunidade, en palabras de Pedro Puy.