Feijóo visita este martes Porto, onde participará en actos científicos, culturais e económicos

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, realiza este martes, día 18 de abril, unha visita oficial a Porto, onde participará en actos de carácter científico, cultural e económico.

A axenda de Feijóo comezará pola mañá na Câmara Municipal do Porto. Alí recibirá da man do alcalde, Rui Moreira, a medalla de honra da cidade pola súa contribución ás relacións entre Galicia e o Norte de Portugal.

Este recoñecemento sumar ao recibido polo titular da Xunta o pasado ano, cando o presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, outorgoulle a Gran Cruz da Orde do Infante Don Henrique, unha das máximas condecoracións que concede a Presidencia da República para agradecer, con motivo do Día de Portugal, os servizos prestados para a expansión da cultura portuguesa, a súa historia e valores.

Posteriormente, o presidente do Executivo autonómico visitará o Parque de Ciencia e Tecnoloxía e o Instituto de Investigación e Innovación en Saúde, I3S, da Universidade do Porto, onde coñecerá as liñas de colaboración que, en materia de investigación, desenvolven as dúas rexións.

En materia cultura, Feijóo participará nunha ofrenda floral a Rosalía de Castro, que terá lugar xunto á estatua da escritora galega que se sitúa na praza de Galicia. Ademais, visitará a exposición do pintor catalán Joan Miró, na Casa de Serralves.

O presidente concluirá a súa visita oficial cun acto coa Asociación Comercial de Porto, no Palacio da Bolsa, onde impartirá unha conferencia.