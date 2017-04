Intervidos 33 quilos de percebe en Arteixo (A Coruña) extraídos de maneira ilícita

Efectivos da Guardia Civil interviñeron 33 quilos de percebe no termo municipal de Arteixo (A Coruña) supostamente extraídos de maneira ilícita.

A Garda Civil intervén 33 quilos de percebe en Arteixo | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, o domingo efectivos do Seprona de Arteixo, no marco dos seus labores de protección e conservación do medio ambiente, procederon á aprehensión de 33 quilos de percebe no Porto de Sorrizo, en Arteixo.

Sobre as 8,45 horas o Seprona de Arteixo, en colaboración coa Patrulla de Seguridade Cidadá da localidade, nun operativo de vixilancia de zonas de extracción de percebe, localizaron a dous homes a bordo dunha embarcación e "posiblemente dedicándose a extraer percebe de maneira ilícita", segundo sinalan as mesmas fontes.

Posteriormente no Porto de Sorrizo desembarcaron e procedéuselles a identificar e solicitar os permisos necesarios para a extracción do percebe que portaban nun capacho.

Os dous homes, veciños das localidades coruñesas de Arteixo e de Malpica, carecían dos permisos necesarios, motivo polo cal se lles interveu a cantidade de 33 quilos e diferentes útiles que utilizaban para a extracción.

O devandito marisco, que se estima que en lonxa alcanzaría o valor de 2.000 euros, segundo sinala a Benemérita, foi entregado a unha asociación benéfica.

Pola súa banda, os feitos foron postos en coñecemento da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia.