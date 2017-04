Un axente da Policía Nacional fora de servizo e piragüista olímpico rescata a unha muller na Ría de Pontevedra

Un axente da Policía Nacional fora de servizo e piragüista olímpico, Óscar Graña, rescatou cando se adestraba na Ría de Pontevedra a unha muller que se precipitou á auga.

Segundo informou a Comisaría de Pontevedra, o policía, que se atopaba fóra de servizo adestrando na súa embarcación, viu que se trataba dunha muller que estaba "xa sen forzas" e braceaba "levemente".

Os feitos ocorreron na mañá deste luns sobre as 10,20 horas cando unha muller de 61 anos de idade precipitouse á auga do Río Lérez, segundo indica a Policía.

O axente tirouse á auga e agarrou á muller pola cabeza para que puidese tomar aire e "nadou con ela ata a beira arrastrándoa dado que permanecía semi inconsciente", segundo relatan as mesmas fontes policiais.

O axente procedeu a realizar as primeiras manobras de reanimación cardiopulmonar co obxectivo de estabilizar as constantes vitais da vítima, para despois colocala na posición lateral de seguridade para que expulsase a auga que inxerira.

Os servizos sanitarios acudiron ao lugar e continuaron coa reanimación da muller, á que trasladaron despois a un hospital próximo, segundo indicou a Policía Nacional.