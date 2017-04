Denuncian que unha quincena de persoas viaxou de pé nun bus de Lugo a Santiago por falta de prazas

Un usuario da empresa de autocares Freire denunciou este luns que polo menos unha quincena de persoas viaxou de pé no autobús que cubría a liña Lugo-Santiago de Compostela ás 9.30 horas.

Autobuses de Empresa Freire | Fonte: Wikipedia.

Este afectado, ao baixar na parada de Pedrouzo, dirixiuse ao cuartel da Guardia Civil para denunciar verbalmente a situación vivida no autobús. O axente que o atendeu comunicoulle que farían traslado da queixa a Tráfico para interceptar o autocar, que seguía o seu camiño á capital galega.

Neste autobús, segundo a denuncia, viaxaban persoas maiores e nenos de pé nos corredores ou sentados nas escaleiras da porta traseira do autocar.

"PUNTUAL"

A empresa Freire argumentou que se trata dun feito "puntual" e "anecdótico" relacionado coa suba inesperada de vinte e cinco persoas en Palas de Rei (Lugo).

Este grupo, segundo indicou a compañía, facía o Camiño de Santiago cun autobús de apoio que sufriu unha avaría, o que provocou que tomasen este autocar para dirixirse a Melide.

Por parte da organización apuntaron que a normativa indica que unha vez se completan as prazas non están obrigados a habilitar outro autobús para a mesma liña. Con todo, advertiron de que reforzan o servizo nas épocas de máis pasaxeiros, como no verán.

Freire manifestou que as persoas que viaxaron de pé non estaban obrigadas a facelo e apuntou que poderían esperar ao seguinte autobús. Así mesmo, argumentou que se deixasen en Palas de Rei a ese grupo de 25 persoas estarían a incorrer nunha omisión de socorro.