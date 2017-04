O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, ironizou este luns con que "se algunha vez" o líder de En Marea, Luís Villares, "é presidente de algo" el mesmo seguirá "con interese" o efecto que poidan ter as súas acampadas de protesta.

Díxoo ao ser preguntado en rolda de prensa sobre as manifestacións do lucense, quen, nunha entrevista á Cadena SER, tachou ao presidente da Xunta de "manso" e asegurou que el plantaría "a tenda de campaña ante o Congreso dos Deputados" para protestar contra os Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

Fronte a estas afirmacións, Puy Fraga defendeu que son "máis útiles" as xestións de Feijóo para esixir ao Goberno que "cumpra os investimentos" proxectados que "irse de acampada".

En canto ás queixas do alcalde de Santiago, Martiño Noriega, sobre os baixos investimentos que para a capital galega contempla o proxecto do PGE, o dirixente popular considerou "normal" que cada un centre a súa atención no seu ámbito de goberno e "reclame máis". "Despois, sempre queda a opción da acampada", engadiu, de novo tirando de ironía.

Pero máis aló diso, destacou que Galicia "segue sendo unha comunidade moi ben considerada" dentro dunhas contas que atenden máis "o investimento social" que as infraestruturas, e nun contexto en que os recursos aínda "son escasos".