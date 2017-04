O portavoz de En Marea, Luís Villares, referiuse este luns ao PP como "o partido da desesperanza laboral" e, tras pór o foco en "o gran fracaso" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en materia de traballo, denunciou que o ano pasado quedaron sen executar 55 millóns de euros para políticas de emprego.

En rolda de prensa, o líder da formación rupturista subliñou que Galicia presenta "a peor evolución do emprego de todo o Estado". Tras oito anos de goberno de Feijóo, hoxe son 103.000 os ocupados menos e 38.000 os parados máis, tal e como apuntou, sen obviar que actualmente o traballo "é de peor calidade" e con maiores índices de temporalidade.

Neste panorama, no que Galicia é "unha fábrica de desemprego" en palabras de Villares, "o PP atópase cómodo". Proba diso, segundo dixo, é que deixou sen executar case 34 millóns de euros (dunha partida de 86) para fomento do emprego e 21 millóns do fondo de formación para desempregados.

"Como se explica?", inquiriu, e deixou claro que ningún goberno "responsable" e con "unha boa xestión do emprego e as contas públicas" decidiría non gastar uns fondos consignados para estas cuestións. "Nunha situación como esta non se pode", insistiu o maxistrado en excedencia.

E é que, abundou, Galicia é a comunidade na que máis emprego se destruíu de España, a segunda na que máis creceu o paro, a terceira na que máis caeu a poboación activa e a quinta cos salarios máis baixos, mentres a taxa de precariedade é superior á media estatal e o nivel de protección dos parados sitúase por baixo.

"POBREZA E MISERIA"

Con Villares coincidiu a deputada de En Marea Paula Vázquez Verao, quen indicou que o 31 por cento dos traballadores galegos cobran un soldo inferior ao Salario Mínimo Interprofesional e que a metade "non chega a mileurista".

As mulleres e os mozos, proseguiu, son os peor parados en termos de soldo e traballo; mentres o 50 por cento dos parados non ten ningunha medida de protección e Galicia presenta a peor taxa de falecementos por accidente laboral.

"Falar de traballo en Galicia", por tanto, segundo recalcou na súa comparecencia ante os xornalistas, é falar "de pobreza e miseria".

ALTERNATIVA DE EN MAREA

Así as cousas, Villares anunciou que o pleno do Parlamento que se celebrará a semana próxima será o escenario para presentar a "alternativa" de En Marea en materia laboral. "De creación de emprego con dereitos", avanzou, consciente de que, por exemplo, a crise demográfica é "un síntoma" dos problemas do mercado de traballo.

É por iso que a súa proposta incluirá a derrogación das dúas últimas reformas laborais, ademais de medidas que garantan a seguridade dos traballadores.

RESPOSTA DO PP

Preguntado respecto diso nunha rolda de prensa posterior, o portavoz parlamentario do PP, Pedro Puy, negou eses datos e sostivo que paro hoxe é "inferior" ao rexistrado en 2009, cando os populares recuperaron San Caetano, mentres "seguen aumentando" as afiliacións á Seguridade Social e a contratación indefinida avanza máis que a temporal.

"Non imos estar satisfeitos nunca ata que se elimine o problema do desemprego (...), pero é evidente que o mercado laboral en Galicia está a comportarse dunha forma que conduce ao optimismo, non ao catastrofismo", sentenciou, non sen enumerar unha serie de medidas postas en marcha pola Xunta para "mellorar" a situación.