A cervexa Estrella Galicia lanza unha edición especial para as feiras en Andalucía

A marca Estrella Galicia lanzou unha edición especial da súa cervexa para a Feira de Abril de Sevilla e para o resto de feiras de Andalucía, como "unha forma de achegarse ás tradicións importantes para o seu público andaluz".

Edición especial Estrella Galicia Feiras de Andalucía | Fonte: Europa Press

Baixo o 'claim' 'La más flamenca', preséntase este novo deseño, onde non falta o caravel, os caracois no pelo e o lunar, representados na mesma etiqueta do produto. Esta edición estará dispoñible desde o mes de abril e ata esgotar existencias, nos locais de hostalaría de todo Andalucía, segundo indica Estrella Galicia nunha nota.

"Esta edición especial Feiras 2017 pretende achegarse aos gustos e tradicións de todos os andaluces e acompañalos nunha das celebracións máis importantes para eles", comenta Estrella Galicia nunha nota, ademais de resaltar que envasarán "máis de 250.000 litros esperando que esta edición se converta nun rotundo éxito", conclúen.

Esta personalización únese a unha ampla serie de envases desenvolvidos por Estrella Galicia con motivos alusivos a tradicións, eventos ou festexos de gran arraigamento social e popular en España.