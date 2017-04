Educación permitirá escolarizar aos nenos prematuros en función da data en que deberon nacer, non da real

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte preparou unha instrución para enviar nas próximas semanas aos centros educativos de Ceuta e Melilla, que é onde ten competencias, para que os pais de nenos prematuros poidan escolarizarlles, a partir do curso que vén 2017-2018, aténdose á 'idade corrixida', é dicir, á que deberon nacer e non á real.

Esta medida, que é opcional para as familias, pode ser tomada como referencia polas comunidades autónomas para desenvolver as súas propias normas, segundo informaron a Europa Press fontes do departamento que dirixe Íñigo Méndez de Vigo, que xa estudaba esta posibilidade denunciada polo Defensor do Pobo no seu último informe anual relativo a 2016.

Durante o pasado ano, esta institución iniciou unha investigación de oficio en todas as comunidades autónomas para coñecer a resposta que estaban a dar ás familias con nenos 'grandes prematuros' -os nados ao redor da semana 30 de xestación- tras as queixas rexistradas.

Numerosos pais alertaron de que as circunstancias en que se produce o nacemento destes nenos afectan o seu proceso madurativo e de aprendizaxe, segundo numerosos documentos clínicos, e que estes problemas se agudizan, no que se refire a a súa evolución escolar, naqueles casos en que o nacemento prematuro prodúcese no ano anterior ao previsto para o seu nacemento a termo.

A normativa sobre ordenación académica vixente establece que os alumnos deben cumprir a idade establecida para iniciar os distintos ensinos dentro do ano natural en que comece o respectivo curso, prescrición que, a xuízo da institución que dirixe Soledad Becerril, "xa de seu determina dificultades para os alumnos que nacen nos últimos meses do ano, que resultan máis notorias cando o nacemento neste período prodúcese de maneira anticipada".

ARAGÓN, ÚNICA COMUNIDADE QUE TEN EN CONTA A 'IDADE CORRIXIDA'

Tras esta investigación, o Defensor destaca que só Aragón ten en conta esta circunstancia nos procesos de escolarización dos grandes prematuros, pois a 'idade corrixida' é precisamente a que utilizan os médicos para valorar o seu desenvolvemento. Concretamente, esta autonomía

Tamén, indica que tanto o Ministerio de Educación, como as comunidades de Baleares, Canarias, Castela e León, Estremadura e Murcia estudaban esta posibilidade cando foron preguntadas sobre asunto, mentres que Asturias e Castela-A Mancha, Galicia, A Rioxa, Madrid, Murcia e a Comunidade Valenciana manifestaron que contan con mecanismos suficientes para axustar a resposta educativa á situación de cada alumno.

Pola súa banda, Andalucía, Cataluña e País Vasco expresaron a súa opinión de que a aplicación da idade corrixida a efectos de escolarización no curso correspondente resultaría contraria ao marco regulador da admisión de alumnos, segundo o informe da institución de Soidade Becerril.