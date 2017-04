A Xunta constata a recuperación natural do salmón no río Ulla

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio constatou a recuperación dos salmóns no río Ulla ao comprobar a redución do número de capturas de exemplares marcados, que foi inferior ao 10 por cento.

Así o destacou a titular de Medio Ambiente, Beatriz Mato, este luns durante a solta de máis de 6.000 exemplares de salmón nados no Centro ictioxénico de Carballedo.

No lugar, a conselleira indicou que nos primeiros anos a proporción de peixes repoboados (marcados) que se recapturaban situábase nun 40%; mentres que, nos últimos anos, esta proporción de exemplares foi inferior ao 10%.

"Isto é unha mostra de que no río Ulla incrementouse notablemente a reprodución natural, o que é sen dúbida unha boa noticia", manifestou a titular de Medio Ambiente.

A conselleira manifestou que grazas a este traballo de recuperación, na actualidade pódese seguir pescando salmón no río Ulla e no resto dos cotos galegos desta especie. Estas medidas, conforme sinalou, permiten iniciar a tempada de pesca en augas salmoneras o próximo día 1 de maio nas mellores condicións.

A tempada de pesca concluirá o 31 de xullo ou antes no caso de que se alcance a cota. A partir dese momento, só poderase practicar este deporte fluvial na modalidade de pesca sen morte, prolongándose esa data ata o 30 de setembro.