A Semana Galega de Filosofía reivindica en Pontevedra o protagonismo desta materia no sistema educativo

A Semana Galega de Filosofía arrincou este luns en Pontevedra cun carácter reivindicativo debido ao protagonismo que esta materia deixou de ter no sistema educativo español, polo que no marco deste evento reclamouse o seu protagonismo.

Así, colectivos de toda a comunidade autónoma uníronse para pedir que se recuperen as horas de filosofía que se perderon nos últimos anos e reivindicar que esta materia "pode non ter unha utilidade pragmática, pero si é útil".

Entre todos elaboraron un manifesto que se presentou este luns no marco da XXXIV edición desta semana Galega de Filosofía, que se celebra no Teatro Principal de Pontevedra ata o 21 de abril.

A presidenta da aula Castelao de Filosofía e coordinadora da Semana, Ana Regueira, reclamou que na sociedade "faise máis indispensable que nunca" conservar disciplinas como a filosofía, que reivindiquen a idea do "espírito crítico" e que "hai múltiples formas de entender a realidade e non só unha".

O manifesto está subscrito por colectivos como o grupo de filosofía de Vigo, a aula de Filosofía de Ferrolterra entre outros.

A coordinadora da Semana Galega de Filosofía mostrouse "satisfeita" porque a matrícula aumentou con respecto a anos anteriores e considera que a temática deste 2017 "pode xerar polémicas e debates interesantes", pois a sociedade actual "cada vez é máis insalubre" e desenvólvense cada vez máis tipos de patoloxías e enfermidades.

"ESTADO DO MALESTAR"

O profesor da Universidade Complutense de Madrid José Luís Pardo inaugurou a quenda de conferencias coa charla 'Que é a saúde?', eixo sobre o que vira a temática das xornadas deste ano 'Filosofía e Saúde'.

No seu relatorio Pardo centrouse na análise da saúde no ámbito físico e mental, pero tamén falou da saúde social e do "estado do malestar" característico deste tempo que, na súa opinión, "é o que máis perturba a saúde pública".

José Luís Pardo valorou que a sociedade actual é "produto do desprestixio do estado do benestar". Aínda que moita xente asóciao coa crise económica, el considera que, en realidade, "vén de moito antes" e fomenta unhas dinámicas de enfrontamento social que "son moi prexudiciais".

Na súa opinión, o principal responsable desta situación é o desprestixio e o desmonte do estado do benestar ao que contribuíu "moi fortemente" a política, pero tamén o "imperio da economía", co mundo dos negocios penetrando en todas as actividades humanas. Ademais, tamén considera que existe unha cota de responsabilidade cidadá "porque aos políticos elixímolos os cidadáns".

O filósofo cre que fai falta un exercicio de responsabilidade por parte dos políticos e da cidadanía en xeral "para que se pode repartir a riqueza e tamén a pobreza cando a hai".