A Asociación Unificada da Garda Civil (AUGC) destacou que se requiren medidas sen demora na zona do Campo de Xibraltar, partindo da consideración de que os actuais medios policiais, xudiciais e as normas penais relacionadas coa desobediencia e atentado a axente da autoridade non son suficientes para erradicar unha secuela como o narcotráfico que, a este ritmo, "reproducirá os lamentables anos do narcotráfico en Galicia"

Ademais, a asociación afirmou que os incidentes co narcotráfico en Campo de Xibraltar "non son casos illados" e pediu "máis medios para combater esta ameaza". Así mesmo, engadiu que "deben tomarse medidas inmediatas".

Nunha nota, a AUGC manifestou que "as autoridades deben deixar de tratar de minimizar este grave problema, tal e como adoita facer a versión oficial da Comandancia da Garda Civil, ao tachalos de feitos illados".

Neste sentido, indicou que este domingo "houbo catro enfrontamentos entre narcotraficantes e policías, tanto en terra como en mar, que arroxaron o lamentable balance de tres gardas civís e catro policías feridos, ademais de danos en varios vehículos".

No entanto, engadiu que "puido ser máis grave, xa que, afortunadamente, no acoso que sufriu un patrulleira do Servizo Marítimo da Garda Civil por catro embarcacións semirríxidas de alta velocidade, ocupadas por unha ducia de narcos, non houbo que lamentar danos persoais".

"Este é o día a día nesta comarca gaditana", engadiu a AUGC, que afirmou que "o feito de que a zona require máis medios policiais, humanos e materiais, non é ningunha novidade, como tampouco o é que as autoridades fagan caso omiso a esta necesidade".

MEDIDAS "SEN DEMORA"

Agarraba, subliñou que "o que parece claro é que se requiren medidas sen demora, partindo da consideración de que os actuais medios policiais, xudiciais e as normas penais relacionadas coa desobediencia e atentado a axente da autoridade non son suficientes para erradicar unha secuela que, a este ritmo, reproducirá os lamentables anos do narcotráfico en Galicia".

Por iso, AUGC anunciou que vai iniciar as "xestións mediáticas e institucionais necesarias para abrir un debate que non pode esperar máis", e que debe ter como propósito o considerar ao Campo de Xibraltar como "zona de especial atención á súa conflitividade", o cal deberá traducirse no estudo integral e no incremento dos recursos.

A AUGC afirmou que ten claro que "ante a actual situación hai que esixir máis", xa que a loita contra as redes organizadas "non se liquida coa investigación de actos delituosos que se poidan observar directamente, senón que comprende tamén o exame de todas aquelas actividades que se crean ante a necesaria ocultación de beneficios obtidos co negocio principal, é dicir, investigar empresas, bens, operacións comerciais, bancarias ou nivel de vida".