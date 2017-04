O prazo para inscribirse nos premios 'Buero' de Teatro Novo da Fundación Coca-Cola termina o 20 de abril

O prazo para inscribirse na XIV Edición dos Premios 'Buero' de Teatro Novo, organizado pola Fundación Coca-Cola co Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, finaliza o 20 de abril.

Gala Final Premios Buero de Teatro Novo de Fundación Coca-Cola | Fonte: Europa Press

O concurso consta de dúas fases. A primeira é unha fase autonómica onde o xurado decidirá quen son os mellores grupos nas categorías Escolar e Non Escolar. O xurado está composto por 80 profesionais do mundo do teatro, en áreas como xestión, dirección e interpretación.

Todos os grupos finalistas da fase autonómica pasarán á fase nacional e o xurado seleccionará a tres finalistas de categoría Escolar e un gañador en categoría Non Escolar.

Todos os mozos, de entre 14 e 21 anos de idade, dos grupos seleccionados gozarán do 28 de xuño ao 3 de xullo do 10º Campus Coca-Cola de Teatro Joven en Madrid. Este Campus é un espazo de encontro onde profesores e mozos poderán participar en talleres con actores e actrices da escena española e representar a súa obra no escenario principal do Teatro Valle-Inclán.

Un total de 540 alumnos e profesores participaron nos 'MiniCampus de inverno de Coca-Cola', talleres gratuítos de formación teatral coas clases maxistrais dos actores Silvia Marsó, Marta Larralde, Miryam Gallego, Paco Mir, Secun de la Rosa e Pere Ponce.

Os interesados poden consultar máis información na web: https://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/inicio