A Semana Santa, unha das máis cálidas desde que hai rexistros, dá paso a chuvascos e treboadas primaverais

A semana estará marcada polos chuvascos e treboadas e descenso térmico que será máis acusado o leste da Península, a consecuencia da inestabilidade que produce unha Depresión Illada en Niveis Altos (DANA), tras unha Semana Santa que tivo valores de 4 graos máis do normal na maior parte de España e que nalgunhas zonas chegaron a ser de 7 a 10 graos centígrados por encima do habitual para estas datas, o que a converte en "unha da Semana Santas máis cálidas desde que hai rexistros".

Semana Santa de Sevilla 2017 | Fonte: Europa Press

Segundo explicou o portavoz da Aemet, Rubén del Campo, a Europa Press as predicións para esta semana Santa cumpríronse xa que predominou o tempo estable salvo nalgunhas choivas débiles.

En concreto, indicou que o domingo 16 de abril "en moitas zonas" de España os termómetros chegaron a marcar entre 7 e 10 graos por encima do normal; que o sábado 15 de abril rexistráronse zonas con 7ºC por encima do habitual, sobre todo no centro e no leste aínda que na maior parte do país o mercurio estivo uns 4 graos centígrados por encima.

Tamén engadiu que o Venres Santo, practicamente todo o país estivo entre 4 e 7 graos por encima do normal e que no centro e metade este de 7 a 10 graos centígrados por encima. Sobre o Xoves Santo, comentou que "practicamente en toda a Península" o mercurio marcou de 7 a 10 graos centígrados máis do normal.

Con todo, precisou que non se rexistraron marca de temperaturas máximas pero este período no que se celebrou a Semana Santa os valores estiveron entre o 10 por cento das máis cálidas para este período desde que hai rexistros. "Con estes datos na man poderiamos dicir que posiblemente esta foi unha da Semana Santas máis cálidas desde que hai rexistros", valorou.

Aínda que non houbo marca nas máximas, Del Campo engadiu que si hai efemérides de mínimas máis altas en dous observatorios, que tiveron a noite máis cálida para un mes de abril desde que hai rexistros. Trátase do aeroporto de Málaga, que na noite do 15 de abril non baixou de 19,7ºC, e o anterior máximo era do 18,6ºC, que se alcanzou en 2002 nunha serie que se iniciou hai 68 anos, en 1949.

Del Campo apuntou que ese observatorio baixou ata 21,9ºC mentres que durante a madrugada do 15 ao 16 de abril non se baixou de 25ºC. Así, dixo que a anterior marca era de 20,9ºC en abril de 2006, é dicir 1ºC máis que a anterior efeméride deste observatorio que ten datos desde 1974, é dicir, en 43 anos. "Tanto o de Málaga como o del Hierro son valores de pleno verán", valorou.

SEMANA INESTABLE

Ao concluír a semana santa, o portavoz prevé que esta semana estará marcada pola inestabilidade atmosférica, que este martes deixará probabilidade de treboadas fortes no sur da cordilleira Ibérica, en Castelló, Cuenca, Teruel, así como no Sistema Central. En ambas as zonas non descarta "algunha granizada" e tamén, aínda que máis débiles, poden producirse treboadas en ambas as mesetas do interior, Galicia, sistema Bético, interior de Murcia e Pirineo catalán.

No resto do país haberá intervalos nubrados. En definitiva, sinala que será un "típico tempo primaveral con chuvascos treboentos pola tarde".

Respecto ao mércores, dixo que este martes baixarán os termómetros en Canarias e no terzo norte, pero seguirán altas para a época do ano, xa que se superarán os 30ºC en varias cidades da metade sur. Por exemplo, prognosticou que Córdoba terá 32ºC de máxima e 14ºC de mínima; Cidade Real, Huelva e Jaén, 30ºC de máxima e 12 de mínima; Granada, 32ºC de máxima e 9ºC de mínima; Madrid, 28ºC de máxima e 14ºC de mínima; Valladolid, 24ºC de máxima e 8ºC de mínima e serán "algo máis frescas no norte", con 17ºC de máxima e 10ºC de mínima en San Sebastián, ou 20ºC de máxima e 12ºC de mínima na Coruña.

De face ao mércores, o portavoz espera que se manteña a inestabilidade atmosférica e que as precipitacións máis fortes produciranse "sobre todo" no centro peninsular, no sistema Ibérico, no interior de Cataluña e na Comunidade Valenciana.

Ademais, destacou que estes chuvascos poderán ser fortes en zonas do centro e no nordés da Península e tamén poderá haber algunha precipitación máis débil no arquipélago balear no Estreito e Melilla e algunha probabilidade dalgunhas choivas no norte das illas montañosas de Canarias.

Os termómetros caerán de forma "notable", de 6 a 8 graos centígrados, nalgunhas zonas do leste da Península e no oeste as temperaturas seguirán sendo altas de modo que poderán superar os 30ºC nalgunhas cidades.

Por exemplo, prognosticou valores e 31ºC de máxima e 13ºC de mínima en Córdoba; 31ºC de máxima e 16ºC de mínima en Sevilla; 26ºC de máxima e 10ºC en Toledo; 23ºC de máxima e 12ºC de mínima en Madrid; 18ºC de máxima e 13ºC en Valencia; 20ºC de máxima e 10ºC de mínima en Zaragoza e 20ºC e 5ºC en León.

Tamén destacou que poderá haber algunhas xeadas en Pireneos, sistema Ibérico e cordilleira Cantábrica e o vento soprará do leste e poderá ser forte no litoral de Galicia, Cantábrico, litoral de Andalucía e área do Estreito.

De face ao xoves sinalou que aínda persistirá a inestabilidade atmosférica e esta vez os chuvascos máis intensos daranse, sobre todo no Estreito e na cidade de Melilla, sistema Central, sur do sistema Ibérico, meseta sur e Comunidade Valenciana pode haber chuvascos aínda que se irán debilitando ata remitir. As temperaturas ese día baixarán especialmente no sur e no centro e situaranse máis preto dos valores normais para a época.

Respecto ao próximo fin de semana, o portavoz dixo que existe unha maior incerteza pero o máis probable é que no Estreito e no extremo sur e sueste da Península haxa algunhas choivas que poderán ir acompañadas de treboada.

No resto do país, parece que haberá tempo estable e sen precipitacións, pero non descarta unha "probabilidade pequena" de choivas débiles no extremo norte e as temperaturas volverán subir.