O folk de autor de Prexton abre este martes o ciclo das Noites de Santa María en Plasencia

O novo cantautor Prexton, que vive dacabalo entre Cáceres e Galicia, abre este martes, día 18, o ciclo musical das Noites de Santa María que se celebra en Plasencia organizado pola Deputación Provincial de Cáceres e que, este ano, aumentou o seu orzamento ata os 37.000 euros, o que permite ampliar a programación, contando con artistas nacionais e internacionais.

O cantautor Prexton actúa este martes en Plasencia | Fonte: Europa Press

Este primeiro concerto inaugural será ás 20.30 horas no auditorio do Complexo Cultural Santa María da cidade e, ata o próximo 26 de maio, cada martes haberá unha cita neste enclave placentino e na praza da Catedral, que será o lugar onde se celebre o concerto de peche das Noites de Santa María.

Prexton é un novo guitarrista e cantautor que despois de pasar por bandas de diferentes estilos como o folk, o hip-hop ou o ska, en 2013 decide emprender a súa carreira en solitario con total liberdade creativa.

Nesta nova etapa, orientada ao folk de autor, gaña a Batalla de Bandas da Universidade de Salamanca, obtén o segundo premio no Santiautor 2015 e proclámase finalista do MúsicaXove 2015.

En febreiro de 2016, Prexton ficha por Moucho Records e en setembro presenta o primeiro videoclip da canción 'All together' (dirixido por Lara Capeáns e estreado pola revista Mondo Sonoro). Devandito tema soou ademais en radios como Los 40 Trending e Script (Cadena Ser) e superou as 4.000 reproducións o primeiro mes.

Agora mesmo atópase virando por España co seu primeiro disco, titulado '42', producido por Iago Blaco de Drum&Roll Studios. Tamén colaboraron no disco músicos coñecidos como Julián Saldarriaga (Love of Lesbian, Mi Capitán) ou Alejandro Masafret (Rozalén, Soraya, Antonio Jose, Fredi Leis...).

Con este tour, chamado 'El sentido de la gira', parou en diferentes cidades como A Coruña, Madrid, Santiago de Compostela, Cáceres e León, entre outras.