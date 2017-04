A Xunta destaca o seu traballo para acreditar as competencias dos alumnos con necesidades de apoio educativo

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e representantes de 24 entidades e asociacións de atención á diversidade en Galicia mantiveron este luns unha reunión de traballo para profundar en accións específicas encamiñadas á inclusión educativa do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

O conselleiro Román Rodríguez explicou que, no marco de negociación en marcha a nivel estatal para alcanzar un pacto pola educación, trabállase na introdución de itinerarios ou currículos flexibles para os alumnos con maiores necesidades educativas ou con situacións sociofamiliares complexas, co fin de favorecer a súa permanencia e progresión no sistema.

Así mesmo, o titular de Educación destacou que o seguinte paso é blindar a certificación de competencias destes alumnos. É dicir, que exista un procedemento regulado que lle confira valor á formación que reciben os alumnos con necesidades educativas específicas, que en moitos casos non está fundamentada nos seus correspondentes currículos.

Segundo os últimos datos oficiais, a Xunta destacou que Galicia é a comunidade autónoma cunha educación máis inclusiva, con máis do 91% do alumnado con necesidades específicas integrado en réxime ordinario, e atendido por máis de 4.000 profesionais. Con todo, o conselleiro recalcou que o obxectivo compartido é que ningún alumno abandone os centros educativos antes dos 18 anos; e que, a maiores, os titulares na formación básica obrigatoria cheguen ao 100%.

A reunión deste luns serviu para analizar e pór en común o traballo desenvolvido neste último medio ano a favor da atención á diversidade e á inclusión no sistema educativo galego co fin de ofrecer unha resposta o máis adecuada posible ás demandas deste alumnado.

FORMACIÓN DO PROFESORADO

Uno dos principais eixos de actuación é a formación do profesorado, con accións específicas que levan a cabo en colaboración con entidades especializadas que pon a disposición os seus profesionais e a súa experiencia.

Na actualidade, un total de 73 centros dos 380 que contan co Plan de Formación Permanente teñen unha liña específica en atención á diversidade.

Así mesmo, está en marcha un grupo de traballo co tres universidades galegas para a mellora da formación inicial e permanente do profesorado no que a escola inclusiva e a atención á diversidade figuran como unha ferramenta transversal que afecta a toda as decisións e fases do proceso.

Outro dos aspectos debatidos foi a posibilidade de abrir un sistema de traballo en rede coas entidades de atención á diversidade, a través da creación dun espazo colaborativo na aula virtual do Centro Autonómico de Formación e Innovación.