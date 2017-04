Os espectadores de Ourense sitúanse entre os que menos consumo televisivo medio dedicaron durante a Semana Santa

O consumo de televisión lineal desde o Xoves Santo ao Domingo de Resurrección foi de tres horas e 25 minutos como media, o que supón 18 minutos menos que o ano pasado e converte a esta semana Santa na de menor consumo televisivo da última década. Os espectadores da provincia de Ourense sitúanse entre os que menos consumo dedicaron, menos de 2 horas e 50 minutos como media diaria.

Zapear | Fonte: Europa Press

Así se desprende do Informe Barlovento sobre 'O comportamento televisivo da audiencia durante a Semana Santa 2017', con datos de Kantar Media. Este é o primeiro ano en que se mide o consumo de 'invitados', que rexistra 16 minutos de media a sumar ao consumo total. No entanto, trátase dun parámetro que antes non se medía e, por tanto, non se pode comparar.

Así mesmo, a investigación realizada pola consultoría audiovisual apunta que o consumo de televisión na Semana Santa de 2008 foi de tres horas e 52 minutos, sendo o ano 2012 o que maior audiencia rexistrou con catro horas e tres minutos.

Por rexións, as provincias onde o consumo de televisión superou o catro horas diarias nesta última Semana Santa foron Córdoba, Cáceres, Badaxoz, Cádiz, Cuenca e Alucante, mentres que os espectadores Tarragona, Ourense e Biscaia dedicaron menos de 2 horas e 50 minutos de televisión como media diaria.

O informe revela que nesta semana Santa o total de horas de programación relixiosa (eventos ou ficción) nas cadeas minutadas por Kantar Media é de 360 horas, 56 minutos máis que o ano pasado. O 51% deste tempo corresponde ao conxunto de emisoras autonómicas, sendo as cadeas que teñen unha maior presenza de programación relixiosa son 13tv (59 horas), TV Mediterráneo (46 horas), CYL7 (34 horas) e Telemadrid (32 horas).