A candidatura da construción da pedra en seco, presentada formalmente a patrimonio da Unesco

A candidatura da técnica de construción da pedra en seco a Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade foi presentada formalmente á Unesco para que sexa avaliada en 2018 polo Comité Intergobernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, segundo informou a Generalitat nun comunicado.

Imaxe dunha construción de pedra en seco | Fonte: Europa Press

Así, explicou que esta é unha candidatura internacional impulsada por Chipre e Grecia e á que se sumaron Croacia, Suíza, Eslovenia, Francia, Italia e España. En España, ademais da candidatura valenciana, tamén participan Cataluña, Baleares, Aragón, Estremadura, Andalucía, Canarias, Galicia e Asturias.

A administración valenciana explicou que a técnica da pedra en seco é un sistema de colocación ordenada dunhas pedras sobre outras, sen labrar, trabadas sen argamasa de compactación e soamente sustentadas polo seu propio peso e a solidez que confire a correcta disposición construtiva.

No territorio valenciano, destacou, hai numerosos elementos con esta técnica que representa un extraordinario legado cultural, cuxa protección é necesaria. Así, a Generalitat lembrou que xa declarou Ben de Relevancia Local Inmaterial esta técnica construtiva, que "forma parte dos coñecementos e actividades tradicionais" e que "xorde dunha economía de subsistencia ligada a outras actividades agrícolas e gandeiras que exemplifica o aproveitamento dos recursos na contorna".

A administración valenciana agregou que se ha ido transmitindo de xeración en xeración cunha serie de coñecementos, técnicas e prácticas que, no seu conxunto, conforman a técnica construtiva da pedra en seco. A súa transmisión prodúcese, tradicionalmente, de forma oral e nun contexto de aprendizaxe informal.

Igualmente, apuntou que ligado a iso existe outro compoñente inmaterial moi valioso como é o do léxico relativo a ferramentas, elementos construtivos ou técnicas específicas. Leste presenta variacións fonéticas e semánticas nos distintos lugares da Comunitat nos que se manifesta este ben.

CONTORNA NATURAL

Doutra banda, a Generalitat apuntou en canto á súa relación coa contorna natural que, aínda que a edificación en pedra seca carece, aparentemente, de plan formal, si que se exerce unha actuación consciente sobre o medio, que deu lugar á xeración de paisaxes antrópicos nos que as construcións de pedra seca adáptanse e integran na contorna.

Nas comarcas do norte de Castelló atópanse algunhas zonas onde unha alta densidade destes elementos construtivos como as áreas de Vinaròs-Sant Jordi, no Baix Maestrat; Tírig-Catí-Albocàsser, en l'Alt Maestrat; e Vilafranca-Castellfort, na comarca dels Ports de Morella.

En xeral, case todos os municipios da zona teñen nos seus termos elementos desta arquitectura da pedra en seco. Entre eles, resalta o termo de Vilafranca, cunha paisaxe construída en pedra en seco moi destacable, ademais de contar cun museo e rutas dedicadas a esta técnica.

Doutra banda, a Generalitat indicou que tamén nas comarcas de Alacante destacan os municipios de Callosa d'en Sarrià, Novelda, Crevillent ou o Pinoso, con numerosos exemplos de ribazos, refuxios agrícolas ou refuxios de canteiro, construídos nesta técnica e asociados á antiga extracción mineira. Nas comarcas de Valencia, igualmente son numerosos e destaca o municipio de Enguera, cun gran número de refuxios, chamados cucos, repartidos por todo o seu termo.