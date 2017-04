Galicia rexistrou unha ocupación media do 85% durante a Semana Santa

Os establecementos hoteleiros galegos rexistraron durante a Semana Santa unha ocupación media que rolda o 85 por cento, uns datos superiores aos do ano pasado.

Así o precisou este luns a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, que destacou que a ocupación media situouse entre o 80 e o 85 por cento, con zonas que colgaron o cartel de completo.

Estas cifras, influenciadas polo bo tempo que rexistrou Galicia durante eses días, supón en torno aínda cinco por cento por encima dos datos rexistrados o ano anterior.

Os bos resultados turísticos para os aloxamentos puxéronse de manifesto tamén no Camiño de Santiago. Durante a Semana Santa, a Oficina do Peregrino superou as 10.000 'compostelas' asinadas --case 3.500 só durante o sábado e o domingo--, o que supón un importante incremento con respecto ás 6.000 do ano anterior.

ACTIVIDADES NÁUTICAS

A directora de Turismo de Galicia e o presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, asinaron este luns un convenio de colaboración para reforzar a promoción internacional do turismo e as actividades náuticas en Galicia.

Segundo apuntou Nava Castro, o convenio inclúe a promoción conxunta fose de Galicia das instalacións e servizos portuarios para a náutica dos que dispón Galicia, así como a promoción do turismo náutico na Comunidade.

Ao amparo deste convenio está prevista a participación no salón 'Grand Pavois', no Salón Náutico de París, no Southampton Boat Show e noutros certames de ámbito internacional.

Igualmente, desenvolverase o programa de cruceiros costeiros, unha "innovadora oferta náutica e turística que potencia o gran atractivo que constitúen as rías" galegas e que en 2016 contou con "un gran éxito de participación", dixo Nava Castro.

O convenio comprende, ademais, entre outras actividades, a acción de turismo náutico e de cruceiros denominada 'Galicia, Atlantic Destination', que incrementará o atractivo da Comunidade como destino ligado ao mar.