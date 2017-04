As reservas dos grupos sanguíneos A- e 0- atópanse baixas en Galicia

As reservas dos grupos sanguíneos A negativo (A-) e Cero negativo (0-) atópanse baixas na Comunidade galega, mentres que as de Cero positivo (0+) e A positivo (A+) seguen normais, segundo a información facilitada este luns pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Unidade Móbil Do CTG Para Doazón De Sangue En Galicia. | Fonte: Europa Press

Deste xeito, ADOS lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro luns, 24 de abril, acudirán unidades móbiles aos municipios coruñeses de Ferrol --Praza de Armas--, Carballo --Calvo S.A.--, A Coruña --Instituto Nacional Seguridade Social--, Ames --Rúa Cruxa de Milladoiro-- e Santiago --diante da entrada do pavillón docente do CHUS--.

Ademais, o luns desprazaranse unidades móbiles ao concello lucense de Becerreá --diante da farmacia de arriba--, así como aos ourensáns de Vilar de Barrio --Praza do Pobo-- e Oimbra --Praza da Lama--.

Tamén o luns irán unidades móbiles aos municipios pontevedreses de Vigo --Facultade de Económicas e Empresariais, GKN Driveline e Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo-- e Agolada --diante do Concello--.