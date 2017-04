O AVE cumpre 25 anos de marca tras acaparar un investimento de 51.775 millóns

A Alta Velocidade española cumpre este xoves, 20 de abril, 25 anos, unha idade á que chega como a segunda rede AVE máis extensa do mundo, grazas ao investimento de 51.775 millóns de euros destinada á súa construción, e encadeando marcas de viaxeiros que lle levaron a gañar ao avión nos desprazamentos dentro do país.

Tren AVE | Fonte: Europa Press

O AVE conmemora no entanto as súas 'vodas de prata' en plena expansión e pendente do reto da próxima apertura á competencia da explotación do servizo de transporte, actualmente monopolio de Renfe.

Desde que o 20 de abril de 1992 inaugurásese a primeira liña AVE, a Madrid-Sevilla, a rede de Alta Velocidade chegou xa a 47 cidades.

A elas iranse sumando outras capitais a medida que vaian concluíndo as obras de construción das conexións AVE a Galicia, Asturias, o País Vasco, Estremadura, Castelló, Granada, Murcia e Almería, entre outros destinos.

A chegada do AVE a algún destes destinos está programada para o horizonte de 2020, co que coincidirá coa data prevista para liberalizar o transporte de viaxeiros en tren e que operadores privados entren a competir coa compañía pública Renfe.

Polo momento, a actual rede AVE española conta con 3.240 quilómetros de lonxitude e figura como a segunda maior do mundo por detrás de China e a primeira de Europa por diante de Francia.

O desenvolvemento desta rede e a que está actualmente en construción suman un investimento total de 51.775 millóns de euros, segundo informaron a Europa Press en fontes de Adif. Trátase do importe que supuxo a infraestrutura e non inclúe por tanto o investido por Renfe no centenar de trens AVE con que conta para explotala.

Neste sentido, a operadora calcula que desde a posta en servizo comercial do AVE a Sevilla o 21 de abril de 1992 e o 21 de abril deste ano o seu parque de trens AVE transportaría un total de 267 millóns de viaxeiros.

Esta cifra elévase ata os 357,5 millóns en caso de sumar os trens Alvia, aqueles que circulan por vías de Alta Velocidade en parte do seu percorrido co fin de estender a redución de tempos de viaxe que permite o AVE a cidades onde aínda non chega directamente.

O AVE español é tamén líder mundial en velocidade media comercial, dado que os seus trens circulan a unha media de 222 quilómetros por hora, aínda que alcanza os 248 quilómetros por hora no caso do AVE a Barcelona. Así, son máis rápidos que os de Xapón (218 quilómetros por hora) e Francia (216 quilómetros por hora).

GAÑA A súa PUGNA CO AVIÓN

A redución do tempo de viaxe e a puntualidade son dúas das principais vantaxes deste transporte ferroviario, as que lle levaron a gañar a batalla ao avión en todas as relacións nas que compiten.

A peche de 2016, os trens AVE copaban o 63% das viaxes directas entre Madrid e Barcelona, o corredor de maior mobilidade de viaxeiros do país, fronte ao avión.

Así mesmo, a Alta Velocidade foi a opción elixida fronte ao avión polo 89% dos viaxeiros para ir a Sevilla, polo 86,9% no caso dos traxectos a Valencia, o 83,5% no de Málaga e o 79,8% no de Alacante, segundo datos de Renfe aos que tivo acceso Europa Press.

O pasado ano, os trens AVE e Longa Distancia transportaron 35,2 millóns de viaxeiros e encadearon así catro anos de marca de pasaxeiros, desde que en 2013 Renfe decidise baixar o prezo dos billetes e lanzase unha política comercial de descontos e promocións co fin de gañar usuarios para este modo de transporte, e optimizar e rendibilizar o investimento na infraestrutura.

VERTEBRACIÓN E MODERNIZACIÓN

O AVE alcanza así o seu primeiro cuarto de século en pleno desenvolvemento e como prioridade dos distintos gobernos. "Terminar os corredores de Alta Velocidade en construción é un dos principais retos de Fomento para os próximos anos", asegurou leste mesmo luns o titular deste Ministerio, Íñigo de la Serna, quen destacou "a contribución socioeconómica e a vertebración e modernización do país que proporcionou o AVE".

"Puidéronse cometer erros, pero tamén se fixeron cousas ben e o ferrocarril gañou posicións que tiña perdidas", declarou o ministro que pediu "deixar de utilizar o AVE como arma de confrontación política".