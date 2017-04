A Xunta destina 5 millóns de euros para o programa 'Galicia Emprende' enfocado á creación de novas empresas

A Xunta destinou 5 millóns de euros para o programa 'Galicia Emprende', que ten por obxectivo apoiar a "emprendedores, autónomos e pemes" para a creación de novas empresas.

Este luns, segundo informa a Xunta, o DOG publica a resolución pola que queda activado o programa, que abrirá este martes o prazo de presentación de solicitudes para optar ás axudas.

O programa conta con tres convocatorias. A primeira delas permanecerá aberta desde o martes 18 de abril ata o 18 de xuño. A finais de xuño abrirase a segunda quenda de axudas do plan, que se pechará cunha nova convocatoria no mes de outubro.

Así, a Xunta incrementou este ano "un 35%" a dotación do 'Galicia Emprende' co que "se prevé apoiar 160 novas empresas con axudas directas de ata 175.000 euros", coas que, segundo os cálculos do Executivo galego, estímase que sexan mobilizados "14 millóns de euros en investimentos" e a creación "de 500 empregos".

'GALICIA RURAL EMPRENDE'

Ademais, este programa compleméntase coa primeira edición do 'Galicia Rural Emprende', similar ao anterior pero deseñado para favorecer a creación de empresas non agrícolas no rural galego.

Este plan conta cun orzamento "de 2,5 millóns de euros" e o prazo de presentación de solicitudes abrirase o próximo 2 de maio.

Con ambos os programas, como lembra a Xunta, "duplícase" respecto ao ano pasado o orzamento das convocatorias de axudas directas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para proxectos de emprendimiento.