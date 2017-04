Popular traspasa a Pastor 26 sucursais en Galicia

Banco Popular traspasará ao seu filial Banco Pastor 26 sucursais en Galicia, unha operación que se enmarca dentro do proceso de optimización e reestruturación da rede comercial de Grupo Banco Popular, pero que non terá impacto no emprego.

Banco Pastor na Coruña | Fonte: Europa Press

Segundo explicaron a Europa Press fontes da entidade, esta operación suporá que das 32 oficinas que viñan operando coa marca Popular en Galicia, 26 intégrense nos seus respectivos pares de Pastor e seis queden baixo a marca Popular na Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Ourense e Vigo.

Cando finalice o proceso, un total 202 oficinas operarán en Galicia baixo a marca Pastor, ás que se suman as antes mencionadas de Popular.

As oficinas que forman parte deste plan serán traspasadas en bloque "por sucesión universal", con todos os seus activos e pasivos, posicións contractuais e elementos persoais e materiais propios que lle permitan actuar de forma autónoma e funcionar cos seus propios medios.

Debido a que Banco Pastor, sociedade beneficiaria, está integramente participada por Banco Popular, a operación será unha segregación "especial", segundo consta no proxecto de segregación.

SEN IMPACTO NO EMPREGO

A cambio do patrimonio segregado, Banco Pastor incrementará o valor da participación do seu matriz abonando directamente a reservas o valor neto do capital segregado. En concreto, o valor neto do patrimonio transmitido por Banco Popular a Pastor é de 67,9 millóns de euros.

Isto implica que Popular tampouco reducirá o seu capital social como consecuencia da saída destas 26 oficinas do seu patrimonio. A posición xurídica dos accionistas da entidade quedará inalterada.

Esta operación de segregación non afectará o emprego na entidade, dado que Pastor asumirá e manterá "íntegra" a organización e os medios humanos e materiais que se segreguen de Popular, así como as políticas e procedementos en materia de xestión de persoal.

A operación tampouco implicará cambios na estrutura do órgano de administración de Popular ou de Pastor desde o punto de vista da súa distribución por xéneros.

A peche de 2016, grupo Popular tiña en Galicia unha cota de mercado do 18,6% e contaba con 691.500 clientes, dos que 123.300 eran pemes, autónomos e comercios. A nova contratación de crédito a pemes o pasado exercicio en Galicia foi de 1.213 millóns de euros.