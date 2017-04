Angrois.- O avogado do maquinista apunta a Renfe para eliminar ou reducir a responsabilidade penal de Garzón Amo

O avogado que defende ao maquinista do tren Alvia accidentado en xullo de 2013 en Angrois apunta a Renfe nun escrito presentado este luns ante o xuíz que instrúe a causa para tratar de eliminar ou reducir a responsabilidade penal do seu cliente, Francisco Garzón Amo, que aquel día conducía despistado tras atender unha chamada telefónica do interventor.

O avogado do maquinista imputado polo accidente de Angrois, Manuel Prieto | Fonte: Europa Press

No último día que as partes tiñan de prazo para solicitar novas dilixencias, o letrado Manuel Prieto reclama que se requira da operadora ferroviaria numerosa documentación, coa intención de evidenciar que non cumpriu con "as súas obrigacións de protección".

No documento, ao que tivo acceso Europa Press, Prieto explicita a súa vontade de orientar a investigación en sede xudicial "respecto da correcta ou non exportación de riscos ao maquinista ou Renfe".

"As dilixencias de proba solicitadas achegarán novos datos, que non figuran na causa e permitirán variar ou excluír a imputación de Garzón Amo, ou en menor medida atenuar a súa responsabilidade penal, e son demandadas pola Axencia Europea Ferroviaria para esclarecer as verdadeiras causas do sinistro", destaca.

DOCUMENTOS SOBRE O RISCO

En concreto, o avogado do maquinista pide o documento "no que conste a aceptación do risco de exceso de velocidade na liña, ou de calquera risco que aceptou para a explotación da referida liña afectando á actividade de condución dos seus maquinistas".

Tamén reclama documentos nos que analizase devandito risco e "o seu control ou mitigación", acerca dos perigos identificados e sobre o cambio operativo que supuxo a retirada do sistema de control de velocidade 'ERTMS/ETCS', "pasando a situación degradada con Asfa".

Ademais, demanda documento relativo ás tarefas do maquinista, e, en particular, referido ao risco asignado aos teléfonos da cabina do material rodante.

AXENCIA FERROVIARIA

De forma paralela, a defensa de Garzón Amo solicita que expertos independentes designados pola Axencia Ferroviaria Europea emitan un informe sobre as causas do sinistro na curva da Grandeira.

Así mesmo, reclama un informe deste organismo para determinar o marco normativo ao que estaba sometido "o deseño, construción e posta en servizo" da liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago "e a súa operatividade posterior".

Con iso quere deixar patente que era necesario a análise integral de riscos e unha avaliación para obter certificación do organismo notificado para autorizar a liña (Adif) e o material rodante (Renfe), entre outros aspectos.

No que respecta a Adif, encargou fai seis meses, en setembro de 2016, o certificado europeo de interoperabilidade, clave para permitir a circulación segura e ininterrompida de trens e do que carece a liña Ourense-Santiago desde a súa inauguración, en decembro de 2011.

"DEBER DE DILIXENCIA SUPERIOR"

Manuel Prieto advirte, no seu escrito, que "quen tiña un deber de dilixencia superior ao do maquinista é Renfe Operadora, quen ten o supremo ou maior deber de dilixencia, de coidado e de protección, mesmo do propio maquinista, na explotación segura do sistema ferroviario e do control de riscos creados no sistema ferroviario".

Denuncia, respecto diso, que "non se analizaron as tarefas/multitareas que viña obrigado a realizar --o maquinista--, impostas por Renfe Operadora e se dispuña dos medios necesarios para realizar a súa condución de forma segura na liña".

"Haberá que analizarse se Renfe cumpriu coas súas obrigacións de protección respecto de Garzón, mesmo pola súa distracción ou imprudencia, para determinar a responsabilidade no resultado final do imputado, xa que existe un claro nexo causal entre o incumprimento das normas de deber de coidado da empresa garante da seguridade ferroviaria e o resultado final dos feitos investigados", expón.

E incide en que a exportación de riscos e a análise dos mesmos afecta o estudo da conduta do seu defendido o día dos feitos e a súa determinación como imprudente ou non, "xa que as condicións de condución véñenlle impostas pola súa empresa Renfe Operadora, como as tarefas ou multitareas que debe realizar, as ferramentas de traballo como o teléfono móbil corporativo que debe utilizar, a velocidade á que debe circular, os sistemas de seguridade do tren que ten que levar conectados ou desconectados por decisión da empresa".

Neste sentido, lembra que "é imprudente pór en marcha, ou manter, un servizo de pasaxeiros de alta velocidade, onde se circula desde 200 a 300 quilómetros por hora, sen ningún tipo de medidas de seguridade que eviten ou mitiguen un exceso de velocidade nunha curva con muro de formigón".

"Renfe é quen presta o servizo na liña, cos seus trens e os seus maquinistas, e antes de prestar o servizo e durante o mesmo, debe realizar a preceptiva análise de riscos, avaliación e no seu caso mitigación ou control", resalta.

"COMO ATENDER O TELÉFONO"

Conclúe, por último, que Renfe Operadora "non ten identificado o seu sistema de xestión de seguridade o risco de exceso de velocidade en curva, nin o teléfono móbil corporativo, nin ningún outro sistema de comunicación do tren, polo que non foi avaliado o risco, nin existen medidas de prevención, nin protección adecuadas, e por suposto non se formou a Garzón en como atender o teléfono corporativo por razóns de traballo, en que condicións, nin cando ten que dar por finalizada unha chamada".

"De feito non hai pola empresa unha gradación de importancia das chamadas, nin de nivel de seguridade das mesmas nas que se concrete a súa duración. Ao contrario, está obrigado a levalo operativo e colaborar na atención aos clientes durante a viaxe", remacha.