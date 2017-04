O exdiputado e candidato á presidencia do PP da Coruña, Javier Escribano, lembrou aos afiliados que "o voto é secreto" e que poderán optar pola súa candidatura no congreso local do próximo venres "independentemente" de se avalaron á outra aspirante, a actual conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato.

A través dun comunicado emitido este luns, Escribano referiuse á de Mato como "a candidatura do inmobilismo" mentres que a súa, 'Liberdade para elixir', representa "a corrente de cambio" no partido.

"É a base a que pode pór en marcha o cambio e unha forma de facer política de ti a ti co cidadán", destacou o exdiputado nun comunicado.

Deste xeito, realizou un chamamento "de unidade" aos militantes populares, á vez que emprazou aos afiliados que non avalaron ningunha das dúas candidaturas a optar por 'Liberdade para elixir'.

E é que, segundo anunciou a candidatura de Beatriz Mato, a conselleira solicitou máis de 1.000 firmas que avalan a súa candidatura ao congreso local que se celebrará o venres na Coruña, unha cifra que supón unha nova "marca histórica" na formación coruñesa neste tipo de eventos.

Como sinalou Escribano, estas firmas representan "o 20 por cento" dos afiliados coruñeses mentres que a súa recibiu o apoio dun "10 por cento" das bases.

Por tanto, pediu a "ese 70 por cento de afiliados da Coruña" que dean "un paso adiante a favor da unidade do partido, un paso adiante a favor do cambio e un paso adiante votando á candidatura de Escribano".