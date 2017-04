Angrois.- Gómez-Limón solicita ao xuíz que investigue a cargos de Renfe, Adif e Fomento

Unha das vítimas do accidente do tren Alvia en Angrois, Teresa Gómez-Limón, solicitou ao xuíz que chame para comparecer na causa en calidade de investigados a varios cargos de Renfe, Adif e o Ministerio de Fomento.

Teresa Gómez-Limón, portavoz das vítimas do accidente do Alvia | Fonte: Europa Press

Nun escrito ao que tivo acceso Europa Press, Gómez-Limón reclama que se manteña a investigación a Andrés Cortabitarte, no seu día director de seguridade na circulación de Adif, e por agora o único ao que o instrutor, xunto ao maquinista, atribúelle 80 delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave, pola ausencia dunha análise de riscos integral na liña Ourense-Santiago.

Ademais, a exdiputada do PP na Asemblea de Madrid --deixou o partido por desavinzas en leste e outros casos que afectan aos populares-- expón tamén ao maxistrado que investigue ao que foi director de seguridade na circulación de Renfe, Antonio Lanchares, a Manuel Niño, no seu día director xeneral de Ferrocarrís de Fomento, e a outro catro cargos do ministerio (Eduardo Santiago González, Luís de Santiago Pérez, José Ramón Paramio Fernández e Manuel José Herrera López).

O avogado de Gómez-Limón tamén pretende que a investigación chegue ao que foi director xeneral da liña de alta velocidade noroeste, Carlos Díez Arroyo.

COMO TESTEMUÑAS

Como testemuñas, propón a tres "asinantes de patentes" de Talgo que relaciona coa modificación dos trens da serie '130' para convertelos en híbridos (o '730', que foi o que descarrilou na curva da Grandeira).

Así mesmo, aos presidentes de Adif de 2004 a 2012 (Antonio González Marín), de 2012 a 2013 (Enrique Verdeguer) e desde 2013 ata o pasado ano (Gonzalo Ferré).

Igualmente, quere que os presidentes de Renfe de 2009 a 2012 (Teófilo Serrano) e de 2012 a 2014 (Julio Gómez-Pomar) e un xerente da área de negocios desta compañía comparezan como testemuñas. Tamén tres técnicos de Ineco e varios empregados de Bombardier, Dimetronic e Renfe.

COMO PERITOS

En calidade de peritas testemuñas demanda ao xefe da unidade de seguridade da Axencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr; e a outro tres integrantes deste órgano.

Por último, aspira a que o coordinador europeo de 'ERTMS/ETCS' Karel Vinck sexa tamén citado para comparecer no xulgado número 3 da capital galega como testemuña, e puntualiza que "todos eles poderían comparecer por videoconferencia".

ARGUMENTACIÓN

O escrito presentado pola representación de Gómez-Limón é máis amplo que o da plataforma de vítimas, á que pertence, posto que inclúe un profuso apartado de alegacións.

Nel, expón cuestións como que "non houbo avaliación de riscos previo á entrada en servizo da liña", para argumentar, precisamente, a súa petición de novas dilixencias.

Lembra esta afectada polo sinistro que os riscos se exportaron "na súa totalidade" ao maquinista, e advirte de "posibles riscos do material rodante".

Por outra banda, refírese ao consenso técnico no relativo ás transicións significativas de velocidade, e entra na normativa aplicable en materia de seguridade, así como nas peritaxes que por agora constan no sumario.