O Ministerio de Fomento remitirá aos sindicatos e a patronal da estiba o Real Decreto que 'colgará' do Real Decreto Lei da reforma do sector para incluír os aspectos laborais da reestruturación desta actividade negociados nos últimos meses "en canto finalice a redacción do mesmo".

O Departamento que dirixe Íñigo de la Serna atenderá así o compromiso que adquiriu o pasado mes de abril, cando se comprometeu a facilitar ao sector o texto do Real Decreto.

Fomento responde desta forma a través dun comunicado á petición realizada na mañá deste luns polos estibadores, urxindo ao Ministerio a facilitar o borrador do Real Decreto para poder analizalo e realizar as correspondentes alegacións antes de que sexa aprobado en Consello de Ministros.

A Coordinadora de Traballadores do Mar, principal sindicato de estibadores, realizou esta petición horas despois de que o titular de Fomento reiterase a súa intención de aprobar a reforma do sector en Consello de Ministros de forma "inmediata".

Neste sentido, no comunicado emitido a última hora da tarde, Fomento ratifica o seu compromiso de tratar cos sindicatos e a patronal da estiba o Real Decreto que incluirá a reforma, aos que remitirá o texto "unha vez que finalice a súa redacción".

O Ministerio lembra que este Real Decreto incluirá a proposta de acordo de mediación que redactou Marcos Pena, o mediador das negociacións que Goberno, e empresas e sindicatos da estiba mantiveron os últimos meses.

Este acordo contempla os supostos da subrogación de estibadores, medidas de mellora da produtividade dos portos e axudas públicas de 120 millóns de euros para custear as prexubilacións coas que se acometerá un axuste no actual persoal duns 6.500 estibadores que teñen os portos.

CHISCADELA AOS GRUPOS POLÍTICOS.

Así, Fomento remarca que o Real Decreto que incluirá o novo Real Decreto Lei que promoverá para reformar o sector, co fin de que cumpra coa normativa comunitaria e evitar unha multa da UE, "será froito da mesa de diálogo social, tal e como pediron os grupos políticos".

O titular de Fomento mantén así a súa confianza en que un acordo sobre a reconversión da estiba co sector permita levantar o bloqueo político que tombou no Congreso o primeiro Real Decreto Lei que presentou para abordala.

"O Goberno dará cumprimento á sentenza europea mediante o Real Decreto de Lei de reforma da estiba, cuxa aprobación será inminente, e que virá acompañado dun Real Decreto froito da negociación colectiva no que se recollerán tamén as axudas ás que se comprometeu o Executivo", asegurou Fomento no seu comunicado.