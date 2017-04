As universidades de Vigo e Cabo Verde asinan un protocolo para promover o emprendemento no ámbito marítimo

A Universidade de Vigo e a Universidade de Cabo Verde asinaron este luns un protocolo para promover o emprendemento sustentable e rendible nos sectores estratéxicos relacionados coa economía marítima, co que se espera "contribuír á mellora da calidade de vida das persoas dependentes da economía do mar a través de solucións innovadoras".

Esta iniciativa, denominada 'Emprendemento no mar. Innovación para o desenvolvemento sostible das comunidades costeiras de Cabo Verde' (Empreamar CV), supón a exportación do proxecto 'Empreamar', posto en marcha en Muros e Moaña, e conta cun investimento de case 73.000 euros por parte da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (Aecid).

En total, nesta iniciativa, que dá continuidade á relación entre ambas as universidades, poderán participar unha vintena de mozos dispostos a desenvolver proxectos empresariais de economía marítima, unha decena de docentes e investigadores de Cabo Verde, e unha vintena de técnicos de institucións e empresas relacionadas coa economía do mar.

No marco de 'Empreamar CV', desenvolverase un estudo diagnóstico, unha liña basee colaborativa do ecosistema emprendedor e un plan de acción para reforzar capacidades; mentres que un grupo de traballo deseñará o programa, seleccionará as ideas de negocio, e implementará o programa de capacitación e acompañamento aos emprendedores.

Así mesmo, outro grupo de traballo permanente divulgará o programa, promocionará a colaboración público-privada e, finalmente, sensibilizará á poboación local e nacional sobre a importancia do aproveitamento sustentable dos recursos mariños en prol do desenvolvemento económico, social e ambiental.