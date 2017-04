O Obra suma para a salvación

Ficha técnica:

Bilbao Basket 85: Jonathan Tabu (18), Álex Munbrú (5), Todorovic (20), Axel Hervelle (3) e Micheal Eric (11) –cinco inicial- Javi Salgado (6), Tobias Borg (2), Lapornik (3), Ivan Buva (9) e Danilo Nikolic (8).

Obradoiro 90: Mickey McConnell (9), Dulkys (20), Eimantas Bendzius (11), Whittington (17), Artem Pustovyi (13) –cinco inicial- Santi Yusta (10), Nacho Llovet (5), Txemi Urtasun (3), Alecs Maric (2) e Pepe Pozas (0).

Parciais: 25-20, 19-21 (44-41), 23-18, 18-31 (85-90).

Árbitros: J.A. Martín Bertrán, Castillo e Pedro Munar. Sen eliminados

Incidencias: partido da 29ª xornada da ACB disputado no pavillón de Miribilla de Bilbao ante case 8.000 espectadores.



Estaba oito puntos abaixo (67-59) e contra as cordas ao final do terceiro acto. Demasiadas perdas e demasiadas concesións aos tiradores rivais. Pero reaccionou con garra Obradoiro nos últimos dez minutos, nos que acadou un parcial de 18-31, cos puntos de Whittington e Dulkys, os tiros libres de McConnell e unha tripla decisiva de Santi Yusta con 85-85. Ao final, 85-90, malia as 22 perdas e as 16/40 triplas de Bilbao Basket, por 15/28 do Obra. Necesitaba Obradoiro gañar en Badalona e fíxoo; necesitaba gañar en Miribilla, e tamén. A novena vitoria na Liga, dúas consecutivas lonxe de Sar para afastarse unha do descenso.

Catro triplas no arrinque -Whittington, dúas de Bendzius e Dulkys- e 12-16 en cinco minutos. Pero os composteláns non podían coa defensa de Todorovic, máis as habituais perdas de balón, e Bilbao deulle a volta ao marcador: de 12-16 a 25-20 tras unha tripla final de Lapornik.

Obradoiro saiu enchufado no segundo cuarto e con triplas de Llovet, Yusta e Urtasun púxose por diante (28-30). Pero respostou Bilbao, con unha de Javi Salgado e dúas de Tabu, e volvía mandar 40-36. Tras outra tripla de Whittington, 44-41 ao descanso, con nove triplas por bando.

De novo sairon enchufados á pista os composteláns. Dulkys sumaba tres en tres, e tras jun 3+1 do lituano, Obradoiro vencía 52-55. Pero os de Moncho Fernández perderon a concentración en defensa, Bilbao sumaba tamén de tres en tres e os locais acadaron a máxima diferenza tras un parcial de 15-4 para poñerse 67-59 con dex minutos por disputar.

Dúas canastras de Pustovyi e dúas de Whittington, parcial de 3-9 e Obradoiro estaba no partido (70-68). Intercambio de triplas: Salgado, Hervelle e Tabu para os locais, dúas de Dulkys e Whittington para os galegos. Unha canastra de Dulkys e 80-79 con catro minutos por diante. McConnell empatou o partido dende o tiro libre, e Santi Yusta anotou a tripla decisiva para poñer o 85-88. Obradoiro defendeu ben e acadou un triunfo vital para a permanencia por 85-90. A falla de cinco xornadas, 9 vitorias e unha de vantaxe sobre o Betis, que deberá visitar Sar.